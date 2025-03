El colegio de La Fresneda, "un sueño" que creció con la urbanización

El colegio público de La Fresneda (Siero) fue inaugurado el 13 de septiembre de 1999, bajo la dirección de Carmen Herrería, pero la lucha por su construcción comenzó mucho antes. La urbanización tenía alrededor de 2.200 habitantes y no contaba con ningún servicio público. Los niños de tres a seis años acudían al colegio de Lugo de Llanera, y los de Primaria iban a Lugones. Un grupo de familias decidió que aquello tenía que cambiar.

Amigos desde la infancia, vecinos y compañeros de trabajo, Nacho Donate y Germán Meneses llegaron a La Fresneda en 1990. "Nos integramos totalmente en la comunidad y pasamos a formar parte de la asociación de vecinos, de incipiente creación", recuerdan. Donate asumió la presidencia del colectivo, y Meneses, por su parte, se convirtió en alcalde de barrio. "Empezamos a luchar por todo aquello que considerábamos que era una prioridad, y el colegio era la más importante", rememoran.

Las cosas no fueron fáciles. "Por un lado, estaban todos aquellos que tenían el concepto de que La Fresneda era un lugar de élite, donde los residentes enviaban a sus hijos a colegios privados o concertados. Por otro, estaba la idea de que era una ciudad dormitorio, donde la gente ni siquiera se empadronaba", señalan Donate y Meneses. "Tuvimos que movernos por diferentes ámbitos, desde la política hasta los medios de comunicación, siempre con el apoyo de toda la comunidad e, incluso, de la promotora de la urbanización, Los Álamos", añaden.

Con el ya fallecido José Aurelio Álvarez de alcalde, fue cuando el proyecto de construcción del colegio salió adelante. "Lo único que hicimos fue agilizar algo que iba a tener que ocurrir por el crecimiento demográfico que en aquel tiempo estaba viviendo la urbanización", aseguran Donate y Meneses. Durante los tres primeros cursos de andadura, el centro contó con seis unidades de Primaria y cuatro de Infantil en un solo edificio, con un total de 180 alumnos. "Fueron necesarias cinco ampliaciones en cinco años, debido al incremento de escolares", explican los promotores, que no olvidan el día de la inauguración. "Fue algo muy emotivo, veíamos materializado nuestro proyecto, un sueño cumplido", resaltan.

Que han cambiado mucho las cosas desde entonces lo sabe muy bien Javier Hernández, actual secretario del colegio, que lleva quince años ejerciendo como profesor de Educación Física. A nivel de alumnado, el centro ha crecido exponencialmente, debido, sobre todo, al despegue demográfico de la urbanización. "Hemos aumentado el número de aulas por nivel en determinados cursos, como en primero y sexto de Primaria. Si no tenemos más es porque no tenemos espacio para crecer, aunque desde la administración nunca nos hayan puesto ninguna objeción" afirma Hernández, para añadir que, de hecho, "hay aulas que no son clases como tal, sino espacios habilitados para ello". "Ahora mismo, la matrícula es asumible, pero sabemos que llegará un momento en el que no será así", advierte.

Otro de los grandes cambios a lo largo de estos 25 años afecta al ámbito tecnológico. "Nos hemos abierto a la escuela del siglo XXI, a través de la implantación de nuevas tecnologías, que ahora están mucho más presentes en el día a día", explica el secretario del centro. El profesorado es hoy mucho más joven, lo que afecta también a la metodología implantada a la hora de ejercer la docencia en los distintos niveles educativos.

Las familias también tienen una gran implicación en la vida del colegio. "Son padres y madres con mucha formación, muy activos, muy predispuestos para todo, y eso, por supuesto, lo tenemos muy presente, y creemos que es una de las mayores potencialidades", subraya Hernández.

Actualmente, el colegio de La Fresneda cuenta con 460 alumnos y un equipo docente de trece personas. Aquel sueño por el que tanto lucharon Donate y Meneses está cumplido.