Una media maratón de récord en Siero: estos han sido los resultados de la prueba deportiva

Pola de Siero vivió en la mañana de este domingo una media maratón de récord, con 340 participantes y una marca batida: Marco García pulverizó el record de la carrera, con un tiempo de 1:10:20, por delante de Andrés González y Rodrigo Rodríguez.

El atleta ovetense de "La Cerezal Team" se impuso en una carrera "exigente, con mucho frío en la salida", y en una gran progresión: es el tercer año que compite en la prueba polesa: el primero de ellos quedó en el tercer puesto del cajón, el segundo obtuvo el segundo puesto y este año ha sido el vencedor absoluto. Pese a las bajas temperaturas "me empecé a sentir muy bien", tras una primera tirada hasta Sariego y con una segunda parque en la que "empecé a tomar distancia con los perseguidores", explicaba recién entrado en meta.

En mujeres, Itziar Méndez repitió el triunfo del año pasado, y ya son varios los que acumula en la media maratón de Siero. Y eso que "no venía en forma, he tenido algunos problemas y llegaba aquí con poco entrenamiento, pero la carrera de Siero me gusta mucho y no podía dejar de venir así que aquí estoy y ha salido bien", explciaba con una sonrisa tras imponerse en línea de meta, con un tiempo de 1:28:59. La atleta del SCD Ribadesella señala que lo más complicado de esta prueba es que "es una carrera con muchas subidas y bajadas; cuando llegas a Sariego parece que a la vuelta es ya todo bajar pero no es así, hay muchos repechos y el de las piscinas de la Pola al final se hace muy duro". Así que con pocas expectativas y con el primer puesto en el podium, no podía estar "más que satisfecha".

En segundo y tercer lugar en categoría femenina los premios fueron para Cristina Batalla y Alicia González, en una edición con altísimo número de participantes y marcada por el frío y la lluvia intermitente durante toda la prueba.