Las entidades esperan una solución "que nos encaje a todos" si se cede El Bayu al Club Siero

El anuncio del Ayuntamiento de Siero de que valora ceder la gestión del campo de fútbol de El Bayu al Club Siero ha generado diversas reacciones entre el resto de entidades locales que utilizan actualmente esta instalación. Mientras que el Atlético de Siero manifiesta su sensación de incertidumbre a la espera de cómo afectaría esta medida a su funcionamiento, el CD Romanón considera que la decisión responde a una lógica histórica dentro del fútbol local.

Carlos Fernández, secretario del Atlético de Siero, ha reconocido que el club mantiene conversaciones con el Ayuntamiento para encontrar una solución que permita encajar a todas las entidades afectadas. Sin embargo, subraya que todavía no hay nada cerrado y que el proceso sigue en una fase inicial. "Estamos en contacto con el Ayuntamiento pero en concreto no hay nada. Se está tratando de buscar una solución donde encajemos todos", expone Fernández.

Por su parte, desde el CD Romanón, Eduardo Martínez, miembro de la directiva, considera que la cesión del campo al Club Siero responde a una cuestión de sentido común. Según explica, el Siero es el equipo más representativo de la localidad en categoría sénior y, en su momento, ya contó con su propio campo de fútbol. "El Club Siero, siendo el equipo más representativo de Pola a nivel de adultos, tiene sentido que tenga su campo, y si el Ayuntamiento cree conveniente cederle la instalación, nosotros no tenemos mucho más que decir", afirmó.

Carlos Fernández, del Atlético de Siero, entiende que, de confirmarse la cesión, sería esencial conocer en qué condiciones se daría para los clubes que actualmente hacen uso del campo. El Atlético de Siero, que cuenta con alrededor de 170 licencias, necesita claridad sobre las horas de entrenamiento disponibles y las implicaciones económicas de un posible traslado.

"Nuestra vida como club depende de esto. Si no nos dan horas para entrenar o si nos cambia la situación económica porque haya que realizar algún gasto más en concreto, tenemos que valorarlo. Además, queremos trasladar la información a los padres y hacerles partícipes de lo que suceda, pero hasta que no tengamos algo concreto, no podemos tomar decisiones", cuenta. En este sentido, Eduardo Martínez explica que el CD Romanón no ha recibido comunicación oficial sobre la posibilidad de verse desplazado de El Bayu. No obstante, considera que la cesión no tiene por qué ser incompatible con el uso compartido del campo, algo que, en su opinión, podría coordinar el propio Club Siero.

"No es incompatible"

"Aunque se cediera al Siero, como pasa con otras instalaciones municipales, no creo que sea incompatible con que otros clubes sigan entrenando y jugando en El Bayu", explica. El directivo del Romanón recuerda que su club comenzó a utilizar El Bayu por iniciativa del propio Ayuntamiento. En aquel momento se tomó esta decisión al promover que varios equipos compartieran las instalaciones municipales. "En Pola de Siero había dos campos: el Luis Miranda y el Fonganón. Cuando se hizo el Luis Miranda, desde el Ayuntamiento nos animaron a utilizar El Bayu. Siempre hemos seguido esta dinámica sin entrar en polémicas", expresa.

Desde el Atlético de Siero, Fernández espera que se continúen dando pasos contando con la comunicación entre todas las partes y considera en que cualquier cambio en la gestión del campo no podría aplicarse de inmediato, ya que la temporada actual está en marcha y cualquier reubicación supondría problemas administrativos y logísticos. "No se habló nada de hacerlo ya. Es inviable cambiar de instalación en plena temporada, porque afecta a la Federación y a toda la organización. Quedan dos meses y medio para terminar, así que imagino que estos cambios serían para la próxima temporada”, comenta el secretario.

Con este escenario, los clubes esperan obtener más información en las próximas semanas. Mientras el Atlético de Siero mantiene la incertidumbre sobre su futuro en El Bayu, el CD Romanón confía en que se pueda seguir utilizando el campo bajo algún nuevo modelo de coordinación.