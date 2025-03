Montse Tomé, Mujer Sierense del Año: "Este reconocimiento es un honor inmenso, una emoción difícil de describir"

Al grito de "¡Montse, Montse!" recibieron los más de 400 alumnos de educación de Primaria de Siero a la entrenadora de la Selección Española Femenina. Los escolares se encontraban en una charla impartida por la montañera Raquel García Ceballos con motivo del Día Internacional de la Mujer, cuando Montse Tomé se coló en el acto para saludarlos. La exfutbolista recibía este viernes el premio Mujer Sierense del Año en un emotivo acto celebrado en el Auditorio de Pola de Siero.

La candidatura de la deportista fue propuesta de forma conjunta por las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de los colegios Hermanos Arregui, Celestino Montoto y Peña Careses de la capital sierense. Con este premio se destaca su "labor fundamental en el ámbito deportivo para la promoción de la mujer en la sociedad, sobresaliendo en un ámbito tradicionalmente masculino".

"Recibir este reconocimiento es sin duda un honor inmenso, pero sobre todo una emoción difícil de describir, porque a lo largo de mi trayectoria he tenido la suerte de vivir momentos inolvidables, ser reconocida en mi tierra por mi gente tiene un significado especial". Así comenzaba el discurso de agradecimiento de Montse Tomé, ante una sala abarrotada de amigos y familiares, a los que dedicó unas especiales palabras. "En cada paso he estado acompañada. Nada de lo que he conseguido habría sido posible sin el apoyo incondicional de mi familia, que ha estado en cada decisión, en cada viaje, en cada momento, bueno y en los difíciles. Sin mis amigos, que han sabido siempre recordarme quién soy y de dónde vengo, sin tantos compañeros y compañeras que me han enseñado que el fútbol, como la vida, es un juego de equipo, donde nadie llega lejos si no se rodea de los mejores", subrayó.

Y aunque este reconocimiento lleva su nombre, Tomé aseguró que, en realidad, "pertenece a todos los que desde Siero, y desde muchos rincones, han creído en mí y me han impulsado, me han ayudado a crecer". Por eso, "recibir este galardón en Pola de Siero, donde empezó todo, me llena de gratitud y responsabilidad". Y agradeció a su concejo natal que le recordara que "por mucho que viaje, siempre hay un sitio donde volver". La seleccionadora, que siempre lleva "su tierra en el corazón", reconoció que aunque cada vez puede venir menos a su Pola natal, "trato de estar siempre cerca y cada vez que vengo lo suelo disfrutar mucho".

La entrega del Premio Mujer Sierense a Montse Tomé, en imágenes / L. R.

El principal objetivo de Montse Tomé a través de su trayectoria es conseguir trasmitir a las niñas que "los sueños no tienen fronteras y cualquier niña de Siero, de Asturias o de cualquier otro lugar puede llegar hasta donde se proponga si trabaja con pasión y perseverancia". En este sentido, sobre el papel de las mujeres en un mundo considerado principalmente de hombres, como es el fútbol, aseguró que "se están consiguiendo muchos progresos. Hemos ido rompiendo barreras, consiguiendo éxitos y, a partir de ahí, hemos logrado que muchas personas, instituciones, gente que tiene la capacidad para poder apoyarnos, cada vez lo hagan más".

Aunque reconoce que todavía queda mucho por hacer en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol femenino. "En la Federación se están dando muchos pasos adelante para conseguir que la selección esté lo mejor preparada y acompañada y estamos en un punto de cambio. Estoy convencida de que se va a impulsar nuestro fútbol". Pero no solo hizo referencia al deporte rey, sino también al resto de actividades deportivas. "Hay que conseguir que realmente nos ayuden, que vean que la mujer tiene un sitio en la sociedad, hay que tener o luchar por la igualdad de oportunidades y que ahí está nuestra labor de, a través del trabajo, conseguir los éxitos", manifestó.

Añadió, además, que "hemos conseguido que el fútbol femenino llegara a todas las casas de España y hemos logrado que niñas, que igual no veían el fútbol como un deporte que pudieran practicar, se fijen en jugadoras referentes de la selección como Olga, como Patri, como Alexia y Tana Mariona. Creo que estas son algunas de las que digo, pero hay muchas otras que generan ese espejo y lo hemos logrado a base de éxitos, de hacer muchas cosas dentro y fuera del campo y esperamos seguir progresando".

Montse Tomé jugó durante dos años con la Selección española Sub-18 en los Campeonatos de Europa, disputando un total de 16 encuentros. Ha sido cuatro veces internacional en la Selección absoluta, con la que participó entre 2003 y 2005 en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2005. No fue hasta 2020 cuando debutó como entrenadora dirigiendo a la selección femenina sub-17 de España, al tiempo que se desempeñaba como segunda entrenadora junto a Jorge Vilda de la selección femenina absoluta de España.

Al acto acudió el alcalde de Siero, Ángel García, la concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias. los concejales populares Juan Luis Berros, Graciela Velasco y Borja Lapuerta, y la edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello. Iglesias alabó la capacidad de "tenacidad, dedicación, esfuerzo, constancia, sufrimiento, frustración, impotencia, cansancio, para llegar a ser una figura femenina en un deporte históricamente masculino". Algo que permite romper "ese techo de cristal que aparece cuando algunas mujeres se acercan a la parte superior de una jerarquía y se les bloquea la posibilidad de avanzar en su carrera profesional", concluyó.

El evento finalizó con un concierto a cargo de "El Arca de Mozart" quienes interpretaron varias piezas haciendo un recorrido por las aportaciones de las mujeres al mundo de la música.