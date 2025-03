La Sociedad de Festejos de la Pola sigue sin resolver el relevo: "Parece que no quieren a nadie al frente"

Que la Sociedad de Festejos de Pola de Siero tenga una nueva directiva sigue en el aire y ya se han levantado algunas voces contra la "inactividad" de la junta gestora al frente de la entidad de forma provisional. El pasado día 18 de febrero se presentó una candidatura para hacerse cargo de la organización de las celebraciones locales, y los plazos se están estirando hasta el máximo para convocar la asamblea de socios que ratifique o rechace la lista encabezada por el exconcejal socialista César Díaz.

"Tal parece que no quieren que haya alguien nuevo al cargo", lamenta Díaz, con unos periodos muy ajustados para llegar a tiempo de preparar la fiesta de los Güevos Pintos, que se celebra siempre el martes siguiente al Domingo de Pascua. Tras la presentación de la candidatura que hay sobre la mesa, la normativa establece un máximo de cinco días para comunicar a los candidatos si es válida o no. Y de momento "no nos han confirmado de forma oficial que así sea", lamenta Díaz.

Sí se les requirió especificar qué cargo ocuparía cada uno de los integrantes de la candidatura, compuesta de momento por Virginia Vigil, Esteban Díaz, Alberto Díaz y Fran Pola. Dicho trámite "ya está formalizado, pero no hemos vuelto a saber nada; creemos que todo está correcto, pero nadie se ha puesto en contacto con nosotros para confirmarlo", sostiene César Díaz.

Así las cosas, la asamblea sigue sin convocar, cuando existía un plazo máximo de 15 días para hacerlo tras conformarla validez de la candidatura. "Ya no sabemos muy bien cómo va el plazo, pero agilidad poca", denuncia Díaz, quien teme que "pase lo mismo que pasó con les Comadres, es decir, que no haya nadie al frente para Güevos Pintos".

Con la diferencia de que en Comadres "se necesita poco para organizar la fiesta, pero en este caso es importante contar con más tiempo para preparar la celebración", indica el candidato. Al menos "este año la fiesta cae el 22 de abril y hay más margen, si hubiera sido unas semanas antes, estaba mucho más complicado", razona.

La segunda gran fiesta del calendario poleso, el martes de Pascua, se ha extendido en los últimos años a todo el puente festivo de Semana Santa con la celebración del Mercáu Polesu en el parque de Alfonso X. Además de la carpa con la venta de huevos de colores decorados por los artesanos locales, el evento reúne a decenas de puestos de todo tipo de comida y productos hechos a mano, con vendedores llegados de otros puntos de España. Sin una Sociedad de Festejos, estaría aún por ver cómo se organizaría el evento. "Nosotros tenemos ganas de trabajar, lo que queremos es hacerlo cuanto antes", alerta César Díaz, para "no vernos pillados" y poder celebrar unos Güevos Pintos por todo lo alto.

La actividad de Festejos permanece paralizada desde hace meses: la directiva de los últimos años anunció que no seguiría adelante y no se presentaron candidaturas en tiempo y forma, con lo que fue necesaria una nueva asamblea en la que se acordó que la gestora siguiera para no disolver la sociedad. Ahora, con una candidatura sobre la mesa, se espera que solo sea cuestión de tiempo que las fiestas polesas vuelvan a tener directiva para que sigan siendo multitudinarias. n