"Vamos escalando, pero hay que llegar a la cima de la igualdad"

La cántabra Raquel García Ceballos es montaña y es arte. Nacida en Torrelavega, creció apegada a los Picos de Europa y desde bien pequeña se inició en el arte de la pintura. La montaña la ha llevado a expediciones por todo el mundo poniendo en práctica lo que para ella es un modo de vida, y esta semana participa en Siero en varias actividades con motivo del Día Internacional de las Mujeres, en un concejo que el año pasado se embarcó en el reto de conseguir que cada uno de los techos de Asturias fuera coronado de forma simultánea por una mujer. Ella fue la primera mujer española en atravesar el Himalaya nepalí a pie, una experiencia que le cambió para siempre el punto de vista vital y que ha querido compartir con los estudiantes, desde una óptica femenina.

-¿Qué lecciones le ha dado la montaña?

La montaña me ha enseñado que todo tiene su tiempo. En mi segunda expedición intenté el ascenso a una montaña del Himalaya de más de 6.000 metros y no era para mí: esa fue una de mis lecciones de vida, que no todas las montañas son para todos. Todos podemos hacer muchas de las cosas que otros hacen, pero hay cosas para las que, que por más que entrenemos, no tenemos esos dones.

-¿Qué valores trata de inculcar a los jóvenes con sus charlas?

Los que yo he aprendido ya de adulta. Hasta entonces yo no hablaba de valores, pensaba que era algo que venía en nuestra genética, y creo que es algo que hay que enseñar y aprender. Muchos de esos valores los hemos perdido por el camino; yo me di cuenta cuando era mayor. Y eso es lo que lo hablo con los más pequeños: no somos conscientes de lo que tenemos en el día a día, de lo afortunadas que somos. Parece que tenemos que ver algo peor para valorar lo que tenemos. En este sentido me llevé la primera gran bofetada en la cara en Nepal. Estuve recorriendo el país 89 días, 66 de ellos caminando por aldeas remotas por las que nunca había pasado un extranjero. Estaba a punto de abandonar por la dureza del reto y las situaciones que me encontré, pero vi aquellos niños tan puros viviendo en aquellas condiciones que me di cuenta de que los que tenemos que cambiar la forma de vivir o de ver la vida somos nosotros. Allí no tenían nada, ni armarios para su ropa, porque la ropa que tienen es la que llevan puesta todos los días. Y el respeto con el que recogían un simple bolígrafo que les regalabas, con sus dos manitas, agachando la cabeza y dándote las gracias… prueba a hacer esto aquí...

-Habla en sus charlas de vivir conectada… ¿Estamos perdiendo la conexión con lo que verdaderamente importa?

Cuando pasó lo del covid me acuerdo de que todo el mundo valoraba lo que tenemos a diario y no sabemos apreciar, y ya lo hemos olvidado. Esa conexión en mi caso no es a cosas materiales, sino con la naturaleza, el universo, con la energía. Y parece que se activó cuando nos encerraron a todos y echábamos en falta el simple hecho de poder dar un paseo. Hasta la gente que no paseaba volvió a conectarse con la manera natural de pasar el tiempo y disfrutar de la tierra, de los prados, los animales, el aire en la montaña. Esa es la conexión que me gusta tener, y no la de las redes sociales. Si nos vuelve a pasar el covid, se nos volverá a olvidar lo que tenemos.

-¿Cómo valora el proyecto Encumbradas desarrollado por Siero?

Aunque no estuviera en Asturias conozco a chicas que han hecho esas cimas, es un proyecto que ha llegado a toda España y me encanta, porque no deja de ser una acción más para encumbrarnos y empoderarnos. Hay empresas que patrocinan estos retos y apuestan por nosotras, tienen que creer en ti como mujer, que vean que puedes conseguir metas. Debemos romper barreras no para que lo valore la gente, sino para que las demás mujeres vean que podemos hacer todo lo que puede hacer un hombre.

-¿Nos quedan a las mujeres muchas cimas por conquistar?

Metafóricamente sí, por desgracia. Pero también tenemos que pensar que vamos avanzando. En una de mis expediciones a Irán viví una situación negativa en ese sentido: estábamos tratando de hacer la cima del volcán más alto de Asia, a más de 5.000 metros de altitud, y las únicas mujeres éramos una operadora de cámara y yo. No pudimos coronar porque el guía, que era iraní, empezó a poner trabas y excusas y nos obligó a dar la vuelta por ser mujeres. Nos quedan muchas cumbres por conquistar, pero en España no se está haciendo mal. Estamos empezando a tener la visibilidad que tenemos que tener, ni menos, igual, que es de lo que se trata. Vamos escalando, pero hay que llegar a la cima de la igualdad.

-¿Cómo le gustaría ver el mundo desde lo más alto de la montaña?

Me gustaría verlo como mis cuadros: colorido, alegre. Mi última expedición fue al glaciar tropical más extenso del mundo, los científicos creen es que a finales del siglo XXI ya habrá desaparecido. Me gustaría sacar una foto hoy y que dentro de 50 años en la misma foto no haya menos árboles ni menos glaciares, sino que fuera más verde y más azul.