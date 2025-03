El nuevo Plan General de Siero preveía suelo para edificar solo 8.011 viviendas frente a las 13.667 que permite el actual, revela el gobierno

La renuncia a un nuevo Plan General de Ordenación de Siero tiene causas justificadas, argumenta el alcalde, Ángel García, ante las críticas de la oposición a la decisión de no seguir adelante con la revisión del planeamiento. Y es que sacar adelante otro documento reduciría las posibilidades de crecimiento que establece el actual. Es decir, el futuro sería más restructivo que el vigente. El regidor dio datos, por ejemplo que actualmente puede darse curso a la construcción de 13.667 nuevas viviendas frente a las 8.011 que permitiría la modificación del texto, que plantea en un borrador inicial que haya un 44,88 por ciento menos de suelo urbano no consolidado y un 30,21 por ciento del suelo urbanizable.

Estos, indicó el regidor, son los datos que recoge la memoria para la tramitación de la revisión del Plan General de Ordenación de Siero. Y «esa reducción es la razón por la cual el equipo de Gobierno, conmigo al frente, hemos decidido dar por cerrada la revisión del planeamiento», incidió García, en réplica a las críticas en bloque de todos los grupos de la oposición, cada uno con su punto de vista, pero en desacuerdo con la opción tomada por el ejecutivo sierense.

Al contrario que el gobierno municipal, que sostiene que seguir adelante con el plan «frenaría la locomotora de Siero·», los grupos de la oposición aseguran que no tener un nuevo plan mermará el desarrollo del concejo.

«La gente cuando habla sin leer puede decir lo que le apetece y tengo algún compañero de la oposición que cuando no se documenta, a veces acierta, pero la mayoría de las veces se equivoca», dijo ayer el alcalde en referencia a las críticas de la oposición. García señaló además que «ahora que hay una dinámica y un crecimiento importante y no se aboga por este nuevo plan, porque nos llevaba a reducir el número de viviendas nuevas».

En este sentido, apuntó que «no parece muy inteligente en una situación de dinamismo, crecimiento y de actividad como la que vive Siero ahora reducir las viviendas nuevas que se pueden construir y menos con la situación que hay en la vivienda actualmente».

Ángel García detalló, además, que «de los 259 núcleos poblacionales que forman el concejo, 120 ven reducida la mancha donde se puede edificar» en caso de que se asumieran los planteamientos de un nuevo planeamiento. Es por ello, que califica la propuesta por parte del equipo redactor como «más restrictiva» y «no cumple con las expectativas de Siero ni con la dinámica del concejo, que es excelente». Además, añadió una pregunta: «¿Si tenemos suelo suficiente, por qué no vamos a construir?».

Reflexionó sobre el caso de que una vez construidas las 13.677 viviendas que permite el actual plan estas se agotaran por ocupación, y «habría que pensar en modificar el plan, pero preveo que eso a mí ya no me toque», dijo. «Y si me toca, habrá que solucionarlo, como hacemos siempre», concluyó el regidor.

91 pisos más en Lugones

Por otro lado, el alcalde acudió a un acto de presentación del inicio de la comercialización de una promoción de viviendas en la zona de Malvarán, en una parcela ubicada entre la avenida de Les Bellotines y la avenida del Castro. Se trata de 72 pisos en tres bloques y que ocuparán una parcela de 6.236 metros cuadrados. El regidor anunció asimismo que la Junta local de Siero celebrada ayer dio luz verde a a la licencia de obras de construcción de otra iniciativa que prevé el desarrollo de 19 viviendas, también en Lugones, en la zona de la antigua mueblería Muebles Campa, en la calle Hermanos Campa.

Con estos dos nuevos proyectos se suman 91 nuevos inmuebles a la oferta de Lugones, una de las zonas que el Principado considera tensionadas en lo que respecta a los precios de alquiler, los más altos por detrás de Llanes según un estudio autonómico. El Principado, por su parte, también edifica actualmente en Les Bellotines una promoción de vivienda para jóvenes y alquiler social.