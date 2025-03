El "boom" de los servicios de salud y bienestar en la Pola: "Hay mucha demanda"

La Pola vive un "boom" de los servicios relacionados con la salud y el bienestar físico y emocional y así lo pone de manifiesto el número de establecimientos de este tipo que han abierto de manera más o menos reciente en la capital sierense. Hay ya más de una decena puestos en marcha en los últimos dos años y alguno más pendiente de inaugurar en breve plazo, en primavera. Es el caso del centro de entrenamiento, salud y formación especializado en pacientes oncológicos que tiene previsto poner a funcionar el próximo mayo Eladio Domínguez, propietario de Dark Lion Academy, que explica que el objetivo será "mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer mediante programas de entrenamiento personalizados y un enfoque multidisciplinar".

El proyecto nace de su experiencia en la empresa de este mundo de la actividad física y la gestión deportiva. Ya cuentan con Dark Lion Box, en La Carrera, con cerca de una década de trayectoria, donde "a raíz de la pandemia comenzamos a realizar una actividad basada en el entrenamiento funcional a través de circuitos que trabajan cardio y fuerza", indica Domínguez. Y reconoce que, como ahora, "nunca antes nos había llegado gente por prescripción médica".

Diez meses hace que abrió sus puertas el centro de entrenamiento personal de Jesús Flórez, que tiene 29 años y lleva entrenando desde los 16. Su incursión en el mundo deportivo comenzó a la vez que su carrera como militar, además de estar en posesión del título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. "Por aquel entonces ya entrenaba a mis compañeros y, además, estuve trabajando en un gimnasio en León", recuerda. Sin embargo, Flórez se dio cuenta de que, cada vez más, "la gente descartaba acudir a macrogimnasios, no se sentían cómodos y no sabían qué hacer porque no había nadie que les guiara". Esto desemboca en que la gente termine abandonando, porque "no consiguen sus objetivos y tampoco ven una progresión".

En su centro, realiza entrenamientos personales en grupos reducidos a partir de una entrevista que le hace a cada nuevo usuario. "Con los objetivos que quieren conseguir, sabiendo si tienen alguna lesión o patología o qué disponibilidad horaria tienen, elaboro un entrenamiento acorde a cada persona", indica. Esto le permite llevar a cabo un plan individualizado en el que, en un mismo grupo, puede haber gente tanto de 20 como de más de 60 años".

El pilates es también una de las disciplinas que más de moda se ha puesto en los últimos años. Esto es algo que sabe muy bien Elena Ramos que abrió E6 Espacio Pilates Máquinas hace 6 meses. "Es una actividad que no es para nada lesiva y en la que trabajas todo el cuerpo". Esto permite "fortalecer y mejorar en flexibilidad y el movimiento diario y, además, los efectos se notan rápido", explica Ramos. Se decidió a abrir su propio negocio porque "me di cuenta de que tanto la salud mental como la física se habían convertido en una necesidad para la población".

Al igual que el pilates, el yoga también contribuye a mejorar aspectos como la flexibilidad, la coordinación o el equilibrio. Bambú Yoga abrió sus puertas el septiembre del pasado año de la mano de Noelia López. "Yo solía dar clases en polideportivos o gimnasios, a grupos muy numerosos, donde te encontrabas a gente de todos los niveles en una misma sesión". Es por eso que se decidió a abrir un centro donde "no solo se ofrece el yoga al uso que todos conocen, sino diferentes tipos y con un máximo de diez personas". Restaurativo, aéreo, Vinyasa Krama o Hatha Yoga son algunas de las disciplinas que se imparten. Además, "cada una de ellas va dirigida a determinadas personas en función de su nivel o su edad".

Hace un año también inauguró su centro Soluciones Deportivas Villa. Su propietario, Andrés Villa, que terminó la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en León hace seis años, se decidió a abrir su propio negocio porque "aunque estuve durante un tiempo ejerciendo como entrenador de natación, lo que me interesaba era ayudar a la gente". Admite, además, que, a pesar de haber tantos centros la demanda es alta. "Actualmente tengo alrededor de 100 personas, lo que no está nada mal, y cada vez son más los que se interesan en el tema".

Además de los nuevos negocios de emprendedores que eligen Pola de Siero para instalarse, los hay también más veteranos, que empezaron hace algunos años más y que han ido viendo crecer su actividad y ampliando servicios. El caso de Sandra Villa, propietaria de Fisan, en Pola de Siero, con tratamientos de fisioterapia y entrenamiento personal, tanto para "mejorar el rendimiento como aquel enfocado a la salud".

"De hace dos años para acá han aumentado en Pola los centros que enfocan la actividad deportiva a aspectos de la salud". Tanto es así que, asegura Villa, "al menos habrán abierto cinco nuevas instalaciones de este tipo por esta zona".

"Cada vez hay más demanda", asegura por su parte Rodrigo Conti, de Contipilates. Tanta, que "nosotros tenemos gente en lista de espera porque no podemos hacer ya más grupos".