Movilización para impulsar los Güevos Pintos ante la tardanza de la asamblea para el relevo de Festejos, a finales de marzo

Convocar la asamblea que debe ratificar, o no, la única candidatura presentada para hacerse cargo de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero a menos de un mes de los Güevos Pintos "es un despropósito", y por eso Jenaro Soto, histórico expresidente de la entidad, unirá fuerzas con el candidato actual, César Díaz, para "dar un empujón" a la organización de l a fiesta, el próximo 22 de abril.

"Es del todo incomprensible que se estiren así los plazos para la asamblea, y detrás de todo esto sólo parece haber un interés por entorpecer la labor de quienes sí quieren trabajar por el pueblo", destaca indignado Soto, que ayer mismo mantuvo una reunión con Díaz para "empezar a preparar cosas juntos, de otro modo no les daría tiempo".

Con la asamblea de socios prevista el día 24 de este mes "nos moveríamos muy justos", puesto que "las licencias y demás deben tramitarse ante el Ayuntamiento al menos con un mes de antelación", recuerda Jenaro Soto, quien ha prestado su apoyo incondicional al candidato a presidir la sociedad. "Primero, porque somos amigos desde guajes, segundo porque me duele en el alma esta situación y lo que importa es que perviva Festejos y las fiestas que se organizan", reflexiona Soto, quien pone a disposición de la candidatura "toda la experiencia que tengo en esto", para "ir mirando cosas y que no nos pase como en Comadres".

Una celebración hace un par de semanas que "me sorprendió por la reacción de gente, con récord de venta de bollos", pero que en el caso de Güevos Pintos "merece otra cosa, no podemos dejar de lado la organización", asegura. Entre otras cosas están pensando en recuperar la verbena con orquesta para alargar la fiesta nocturna, como se hacía bajo la presidencia de Soto y que desde hace unos años se ha abandonado.

A ello se suma la preparación de los permisos para la carpa de los artesanos de la Pola que cada año venden sus creaciones durante el martes de Güevos Pintos y los días previos a la fiesta, así como para celebración del Mercáu Polesu a partir del día de Jueves Santo. "No pasa día sin que reciba la llamada de algún artesano local preocupado por la falta de una sociedad de festejos y la incertidumbre sobre lo que va a pasar con la fiesta", asegura Soto.

A estas alturas del año ya se había fallado el concurso del cartel anunciador de la fiesta y este año ni siquiera se ha convocado, recuerda el expresidente, que no tiene pelos en la lengua a la hora de criticar la forma de proceder de los responsables actuales. "Lo primero, que la que fue junta directiva no podría estar también como junta gestora, es una anomalía", subraya. Y lo más importante, "no se entiende que no se quiera agilizar la tramitación para poder tener una nueva sociedad cuanto antes; me pregunto qué interés oculto, qué negligencia económica que no conocemos de estos años o qué maniobra se esconde detrás de esta forma de proceder", alerta Jenaro Soto, quien no descarta que "el día de la asamblea movilicen gente para ir a votar contra la candidatura de César".

Así las cosas, y con un futuro de los festejos más incierto que nunca, Soto apunta que el Ayuntamiento "debería ser flexible" para poder cumplir los plazos de los permisos, "que entiendan la situación y faciliten la labor al equipo entrante, porque ya tenemos bastantes trabas".

Los socios deben ratificar por mayoría absoluta de los asistentes la lista de César Díaz, presentada a los pocos días de la asamblea en la que se llegó a hablar de disolución y que finalmente acabó con la declaración de inactividad de la entidad. "Me pregunto si quieren que esa inactividad sea perpetua", ironiza el expresidente.