Las artesanas no fallarán en Güevos Pintos: "Nosotras vamos a ir con todo"

Es una de las fiestas con más arraigo y tradición de la Pola. En 1968 fue declarada de Interés Turístico Nacional y se trata de una singular celebración que tiene lugar cada martes después del Domingo de Pascua. Son los Güevos Pintos, que este año tendrán lugar el 22 de abril. Sin embargo, esta próxima cita llega rodeada de gran incertidumbre debido a los problemas en la Sociedad de Festejos, organizadora, y que tiene pendiente de resolver en asamblea, el 24 de marzo, quien se hará cargo de la directiva de la entidad tras dimitir la última. Con todo, las artesanas que cada año trabajan durante meses para decorar los huevos que se ponen a la venta el día festivo, confían en que finalmente todo salga adelante. Armadas con sus pinceles siguen trabajando sin saber si en esta ocasión contarán con un espacio donde comercializar sus creaciones.

"Estoy pintando, pero estoy haciendo muy pocos", señala Bárbara Méndez, que lleva participando en la celebración con sus creaciones diez años. Solía exhibir sus creaciones el máximo de días posibles. Sin embargo, "este año solo me pondré el mismo día de la fiesta, porque no sabemos qué es lo que va a pasar", indica.

Mariana Fano lleva más de dos décadas pintando huevos y vendiéndolos en el Mercáu Tradicional que se celebraba de jueves a domingo, además del propio martes de Güevos Pintos. "La verdad es que yo los pinto durante todo el año, porque me hacen muchos encargos y este año también lo he hecho, aunque tengo que reconocer que me ha costado mucho más". Tanto es así que ejercicios, a estas alturas, "ya llevaba pintando varios meses, pero esta vez me he puesto hace un mes y tan solo hago dos al día".

Con ese mismo sentimiento de inquietud trabajan también Flor de Melo y Pilar García Sandianes. Esta última recuerda que "allá por el año 1989 para seguir la tradición familiar por parte de mi tía abuela Carolina, la del ‘xilgueru’, la cual me inculcó el amor por los Güevos Pintos enseñándome a pintarlos, comencé a participar en la fiesta". De Melo, por su parte, comenzó en el 2008 y reconoce que "es una fiesta que me gusta mucho y preparo durante varias semanas".

La artesana Bárbara Méndez, en plena elaboración de uno de sus diseños para la fiesta de este año. | L. R.

Ambas aseguran estar "tranquilas". En caso de que la situación que rodea a Festejos no se solucione a tiempo confían en que "el Ayuntamiento colaborará para que pueda llevarse a cabo" la fiesta. En este sentido, avanzan que "el alcalde nos ha citado para tener una reunión con nosotras el próximo día 20, así que tenemos esperanza en que nos muestre su apoyo". Con esta misma fe trabajan Bárbara Méndez y Mariana Fano. "Lo único que necesitamos es que nos dejen las mesas y el suelo, que es municipal, el resto lo ponemos nosotras", indican.

"La tradición seguirá"

Aseguran que lo importante de la fiesta son los propios huevos y sus decoraciones. "El resto es secundario". "Si no hay atracciones, conciertos, o un bar con bebidas en el parque, no tiene importancia, porque eso es algo complementario", añaden. "Esta es una fiesta de interés turístico y que cada año trae a la Pola a cientos de visitantes, no solo de Asturias, sino también de toda España", coinciden las artesanas.

Es por eso que "no creemos que permitan que esta tradición se pierda y que finalmente, alguien, de una manera u otra, consiga que salgan adelante". Por su parte, no piensan quedarse atrás. "Nosotras vamos con todo y seguiremos adelante pase lo que pase, como si tenemos que ponernos debajo de un soportal", dice Pilar García Sandianes. Y es que "mientras sigamos pintando, habrá güevos en la Pola", sentencian.

Lo que no habrá serán demasiadas novedades con respecto a los diseños. A pesar de que todas ellas presentaban cada año algún tipo de innovación, este la situación les ha hecho mantener un poco la línea del ejercicio pasado. Mariana Fano solía pintar en huevos de gallina réplicas de algunas de las obras pictóricas más famosas, como "Las Meninas" de Velázquez o la "Gioconda" de Leonardo da Vinci. Sin embargo este año "se quedarán en casa". Sí repetirá con sus marcos para retratos de mascotas y probará con nuevos soportes elaborados en resina.

Pilar García Sandianes continuará con sus diseños tradicionales estampados en lámparas de huevos de avestruz pintados a óleo, el "huevín peregrín" (homenaje al Camino de Santiago), los "huevinos minerinos" (un guiño a la tradición minera), y los "dedales de güevinos pintos". En su opinión, actualmente, "la innovación creo que debería centrarse más en la presentación que en la propia imagen del huevo". Bárbara Méndez llevará a su puesto sus tradicionales "polesinos" y su colección de personajes de los años 60 y 70 entre los que se encuentran "Alf", "E.T., el extraterrestre" o Queen, mientras que Flor de Melo representará paisajes y zonas de la Pola "con mi sello personal".

A pesar de la incertidumbre sobre cómo se desarrollará finalmente el festejo poleso, lo que es evidente es que los Güevos Pintos es una fiesta única y emblema tradicional de Pola de Siero que "tiene que celebrarse sí o sí", coinciden.