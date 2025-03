Picu Fariu, 25 años mostrando andanzas

A finales de los años 90, un grupo de vecinos de Siero alzó la voz contra el deterioro ambiental que se estaba viviendo en el entorno de la Peña Careses, una zona de explotación de cantera que desde entonces reivindican cada año con una marcha a pie hasta la montaña. Ese gesto de protesta fue en realidad el germen de las Jornadas de Montaña del grupo Picu Fariu: "nos llamaron para organizar lamarcha reivindicativa andando, y para que no sólo fuera eso, al año siguiente empezamos a hacer unas jornadas con proyecciones y charlas", recuerda José Manuel Piniella, vicepresidente de la entidad. De eso hace ya 25 años, y esta semana celebran las bodas de plata de sus jornadas.

Mañana martes presentan la primera parte de las salidas colectivas del año pasado, en una sesión en la Sala de Cámara del Auditorio de la Pola a las 20.00 horas, que se retomará el jueves en el mismo lugar y a la misma hora. El miércoles estará dedicado a la charla "Tras las huellas de los últimos pastores", a cargo del cántabro Víctor Puente Cantero. "Un fenómeno, que hablará de los caminos, senderos y vericuetos de la vertiente lebaniega del Macizo de Ándara", explica Piniella. No en vano Víctor Puente ha dedicado los últimos años a recuperar la toponimia y los pasos, muchos de ellos olvidados, de los pastores de esta parte de los Picos, en una labor casi arqueológica para evitar la muerte de la memoria.

Para poner el colofón al XXV Memorial Casimiro Argüelles,como se bautizó a las jornadas tras el fallecimiento del impulsor del Grupo de Montaña, el domingo próximo se llevará a cabo la marcha popular a la Peña Careses, que cada año cuenta con numerosos participantes.

Como lleva siendo desde que el Picu Fariu se pusiera en marcha en el año 1977. "Estamos ya camino de los 50 años de vida, y hay muchos de los primeros socios que todavía viven", indica Piniella. El grupo nació de una delegación local del grupo Vetusta de Oviedo, y fue Casimiro Argüelles su alma mater y que ha pasado a la historia por contagiar su amor por la montaña a muchas generaciones de sierenses. Falleció en un accidente de montaña en los montes de Caso, pero su espíritu pervive en los integrantes del Peña Careses.

Un grupo que cuenta con cerca de 240 socios de todas las edades, con gente de Siero, de media Asturias y hasta de León, con "gente de 80 y 90 años que aunque no salen siguen siendo socios", y que ha evolucionado "como evoluciona todo; hubo años de mucho furor montañero y ahora es más individual, pero no nos quejamos, la cosa va bien".

Las Jornadas de Montaña han servido en todos estos años para "que los vecinos vean lo que hacemos otros vecinos", apunta Piniella, con ponente del nivel de Ramón Portilla, Rosa Fernández, Pedro Udaondo, Elisa Villa. Ahora "al Everest suben 200 al día y es difícil encontrar algo curioso para las charlas y proyecciones, ya no llama tanto la atención como antes", reconoce Piniella, pero por su parte el entusiasmo no decae y "siempre tratamos de hacer cosas interesantes". Porque la montaña, aunque no lo parezca, es para todos, y no todo consiste en hacer cumbre. "Las flores, los animales que nos vamos encontrando, la naturaleza y el paisaje, eso es lo que más valor tiene y es una forma de que la gente se conciencie para conservarlo", reflexiona el vicepresidente de Picu Fariu.

Cada quince días organizan salidas al monte y el amor por la montaña les guía, un faro de casi medio siglo que ha desarrollado una labor fundamental. Y que promete seguir alumbrando al menos, otro tanto.