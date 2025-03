El alcalde de Siero asegura que aún no está decidido que los parkings disuasorios vayan a ser zona azul

El alcalde de Siero Ángel García aseguró este sábado que, por el momento, nadie tendrá que pagar por los aparcamientos disuasorios en Pola y en Lugones. La razón principal es que "el contrato de zona azul actual acaba en octubre y ahora mismo estamos valorando el nuevo modelo que queremos implantar, aunque sí tenemos claro qué sistema queremos".

La propuesta del equipo de Gobierno incluye, además de una primera media hora gratuita y un bono mensual para aparcar ilimitadamente con un coste de 30 euros, que "los aparcamientos, en mi opinión, mal llamados disuasorios, sean de zona azul y que se pueda estacionar en ellos durante el día entero por 1,5 euros". La iniciativa se basa en que "estamos comprobando que, a medida que avanza el tiempo, no hay aparcamiento porque, en muchos casos, no hay rotación en los estacionamientos de zona blanca y con esta opción se mejoraría el servicio que se puede dar a los ciudadanos". Esto implica que "si la gente o algunas personas o negocios dejan los vehículos aparcados de larga estancia, evidentemente, no hay suficientes plazas de aparcamiento".

Sin embargo, García admite que "esto es algo que aún no está cerrado y que se decidirá cuando llegue momento, intentando acertar en lo que sea mejor para la sociedad". De momento, "lo que se va a llevar al pleno ahora es el iniciar los expedientes para renovar el contrato", recordó. Desde el Ayuntamiento, "no habría ningún inconveniente en que los aparcamientos disuasorios sean gratuitos, pero hay que valorar que es lo mejor para los vecinos y para los que vienen a visitarnos". El objetivo es que "quienes vengan a hacer una gestión, una visita, o una compra a la Pola, encuentre aparcamiento con facilidad y que quienes viven aquí y no tengan una plaza de aparcamiento en propiedad puedan tener una opción de aparcar".

El regidor insistió en que la zona azul no tiene ningún afán recaudatorio y que el Ayuntamiento no gana nada con ella, salvo el canon de usos de plaza pública. "Lo que se cobra es para mantener y costear la gestión que conlleva el control, el personal y los expendedores buscando, no una explotación económica, sino la viabilidad del servicio".