El comercio poleso protesta por la situación de los aparcamientos: "El cliente se va tras diez minutos dando vueltas en coche"

Más de un centenar de vecinos y comerciantes de Pola de Siero se congregaron este sábado frente al Ayuntamiento para manifestar su descontento con las nuevas condiciones que se plantean como posibilidad para la zona azul de la localidad. La protesta se convocó tras referirse recientemente el alcalde, Ángel García, a que se valorará la opción de que los aparcamientos disuasorios en los alrededores de la capital polesa pasen a ser de pago, una circunstancia que quienes se manifestaron no ven “ni viable ni funcional”.

La Asociación de Comerciantes de Pola de Siero emitió un comunicado expresando su rechazo a esta medida, argumentando que desde hace años vienen perdiendo clientela debido a la falta de aparcamiento. "Nuestros clientes nos dicen que después de dar vueltas durante 10 minutos se van porque no encuentran sitio para aparcar. Apenas quedan plazas en la carretera general, ni en Florencio Rodríguez, y se están eliminando en el Parque de la Luz. Pero el equipo de gobierno nos dijo que no pasaba nada porque había aparcamientos disuasorios", recoge el comunicado. Ahora, si estos aparcamientos también podrían pasar a ser de pago, se agravaría la situación, sostienen.

Los comerciantes critican además que el alcalde facilite la instalación de grandes superficies en el municipio mientras dificulta la llegada de clientes al comercio local. "¿Cómo va a llegar la gente a comprar a la Pola? ¿En bicicleta? ¿Por qué no llena Parque Principado de carriles bici y quita los aparcamientos? Porque sabe que para vender necesita que la gente aparque el coche", señala la asociación. Asimismo, denuncian que el propio Ayuntamiento tiene cada vez más aparcamientos reservados mientras pretende que vecinos y trabajadores paguen por estacionar en la calle.

Ante esta situación, los comerciantes iniciarán una campaña de recogida de firmas para demostrar el rechazo a la medida y concienciar a los vecinos. Exigen al Ayuntamiento que frene la ampliación de la zona azul y que, en caso de mantenerse, las dos primeras horas sean gratuitas para permitir que los clientes puedan realizar sus compras sin restricciones.

Durante la concentración, los asistentes expresaron su preocupación por la falta de opciones de aparcamiento gratuito. "¿En la Pola hay donde aparcar? No. ¿La gente viene a la Pola? No. Porque no pueden aparcar. Si quitamos lo principal, ¿qué nos queda? El pueblo vacío", denunció Esther López, comerciante y vecina de la localidad. Flor Llorián, también comerciante, lamentó que "antes iban a ser aparcamientos gratuitos y ahora dicen que van a cobrarlos". "Ya no estábamos conformes porque estaban lejos, pero que encima ahora quieran cobrar por ellos también... Esto hará que la gente prefiera comprar en otros pueblos o en grandes superficies donde pueden aparcar sin problemas", reflexionó.

A la concentración también acudieron representantes de la oposición, quienes coincidieron en criticar la medida. Juan Berros, portavoz del Partido Popular en Siero, calificó la decisión del Ayuntamiento como "una mala solución" y propuso "un sistema público gratuito de aparcamiento". Según el popular, "la única alternativa que tienen los residentes y comerciantes es que haya suficiente aparcamiento público y gratuito, y con las medidas que pretende implementar la Alcaldía, se va radicalmente en contra de ello".

Por su parte, Silvia Tárano, portavoz de Podemos Siero, criticó la falta de alternativas de movilidad y recordó que su grupo ya presentó una moción en contra de la zona azul en junio, sin recibir apoyo. "Si a la gente no se le dan opciones de movilidad y seguimos sin el transporte público municipal que deberíamos tener, ahora lo vamos a tener mucho más complicado. Incluso a quienes ya viven en los núcleos urbanos les costará 360 euros al año aparcar un coche", denunció, calificando la medida como "un ataque al comercio local y a las clases populares".