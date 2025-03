El grafiti que ama la naturaleza de Bastián Riak, el artista urbano que creció en la Pola y pinta siempre con la mirada al frente

Amor por la naturaleza, protagonismo de los animales, "dejar volar la imaginación" e intentar transmitir un mensaje con el que "cambiar las cosas" o simplemente provocar alegría en el que mira. Son temáticas y objetivos de las obras de Bastián Riak (Bastián Prendes, Pola de Siero, 1 de septiembre de 1990), autor de numerosos murales en muchos puntos de Asturias y en distintas comunidades de España. Reconocido artista pese a su juventud, vive actualmente en Langreo y antes lo hizo en Oviedo, aunque sus primeros años, hasta los doce, residió en la capital sierense, donde cuenta con varios trabajos. Entre los más conocidos, se encuentra el niño de Pinturas Caparina, en la calle Ramón y Cajal, el que decora la fachada de la Asociación Nora, en la calle Falo Moro, cerca del local de Mago Nacho, en la calle Danza Prima y en cuyo exterior también luce uno de sus grafitis. Hay muchos más: la entrada del pub poleso La Antojana, la fachada de Bitke Cycling o la de Carol Corujo Estilista, ambos en El Berrón, y otros en negocios en Noreña, Sariego y en la comarca. También destacan sus creaciones en Corvera, Avilés u Oviedo, donde ha pintado el gran camaleón que decora el IES Doctor Fleming.

"Supongo que al empezar tan joven, entre los 17 y los 20 años, el contenido de lo que pintaba se fue desarrollando ya de forma profesional. Empecé solucionando problemas decorativos a gente con locales de muy diverso tipo, que querían verlo más bonito, sin poner vinilo y no conocían a nadie que pudiera hacer este tipo de trabajo por entonces... Así que un día pintabas algo infantil tipo Shin Chan, otro algo adulto tipo Los Soprano…. Lo bueno fue entrenar en todo tipo de temáticas, lo que no me motivaba era que nunca adquirías una identidad propia como artista", señala.

Poco a poco fue "buscando oportunidades en festivales y concursos, donde soltar ideas propias y que el público las pudiera ver, una línea de trabajo más sólida en los espacios que iban surgiendo", cuenta. "Con los años esto funcionó y me fui centrando en una estética que llevaba más a mis habilidades personales adquiridas con los diferentes medios utilizados con el tiempo: aerosol , pintura acrílica, pintura plástica, flúor... Y aunque las temáticas siguen siendo variadas al trabajar en diferentes tipos de espacios, la gente ya empieza a asociar una estética y me dicen que al ver las obras ya sabían que era mío, las reconocían", indica sobre su evolución como artista.

Hay una temática recurrente en muchas de sus obras: "Al vivir en el monte muy en contacto con la naturaleza, salen imágenes que la ponen en valor, con mucha vegetación y animales, representando el pueblo, la esencia de las personas y lo ancestral. Todo con una técnica bastante detallista y elaborada que reúne sprays, pinceles, brochas rodillos esponjas y un proceso mucho más completo". Y otra característica propia, que los protagonistas de las obras miran siempre de frente, como buscando la mirada del espectador.

Muy activo en redes, este artista que empezó en casa de niño, dibujando mucho y haciendo cómics, hoy acumula una fructífera trayectoria en obras en espacios públicos y privados. Ha trabajado para instituciones, empresas, negocios y particulares y en su haber hay más de cuatrocientos murales. Pero su prioridad hoy, más que la cantidad, es la calidad de los proyectos. Cuenta con redes sociales en las que puede verse la magnitud y la singularidad de sus creaciones y tiene en proceso la creación de una web.

"Al no haber tanta gente en Asturias que se dedique a ello, se saturó un poco el tema de recibir, valorar y dedicar atención a los proyectos que entraban mientras se van desarrollando los que tienes entre manos, que necesitan mucho tiempo y concentración. Entonces comencé con nuevas redes sociales y haciendo una web para dar más prioridad a la calidad del proyecto en lugar de a la cantidad de proyectos. La web aún está en proceso y el contacto va más por una cartera de clientes de confianza adquirida con los años y contactos que deriven de ellos, aunque se siguen recibiendo propuestas por instagram y la nueva web, que tendrá formulario de contacto", explica.

Entre las cosas que más valora, la libertad creativa que le dejan los clientes. "Confían en los resultados, ven obras anteriores y te dicen que hagas lo quequieras dentro de su idea, dando valor al criterio del profesional, muy de agradecer porque así se saca el mayor partido a las obras", concluye.