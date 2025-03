Picu Fariu cumple con la Peña Careses: "Mantenemos el legado, hay que seguir ahí"

Más de una treintena de participantes se dieron cita este domingo en la emblemática marcha popular a Peña Careses organizada por el grupo Picu Fariu, una actividad que, desde hace años, pone el broche final a sus Xornaes de Montaña. Lo que hoy es una cita de convivencia y disfrute de la naturaleza nació, en realidad, con un fuerte componente reivindicativo. "Queríamos apoyar a la gente del pueblo cuando hubo rumores de que querían explotar la cantera de Castañera en la zona de Siero. La Peña Careses siempre ha sido un emblema del municipio y un lugar clave para el montañismo local", explica Javier Rodríguez, secretario del grupo de montaña, cuando recuerda cómo comenzó todo, en 1999.

En sus inicios, la marcha se hacía con pancartas y por la carretera. Con el tiempo, la situación se calmó gracias a la protección legal de la zona, pero el grupo mantuvo la tradición, convirtiéndola en un evento lúdico y abierto a todo el mundo. "Subimos por el Camín de Careses, un sendero precioso y accesible para todo el mundo, y tranquilamente", comenta María José Canal, presidenta.

La Peña Careses, con sus vistas espectaculares, es el destino final de esta ruta que cada año reúne a montañeros experimentados y aficionados. La cantidad de participantes depende mucho del tiempo. Javier Rodríguez recuerda anécdotas de ediciones anteriores en las que la lluvia hizo casi imposible la subida: "Hubo un año que no pudimos cruzar un río porque el agua subía metro y medio. Pero también hubo días maravillosos con muchísima participación".

Para muchos, esta salida es también una forma de mantenerse activos. Alfonso García, veterano de 90 años y socio del grupo desde siempre, ya no participa en las marchas más exigentes, pero no falla a su cita con Peña Careses. "Todo es ponerse. Y para mis achaques, nada mejor que las ortigas", asegura. Con la ayuda de esta planta, activa la circulación de las articulaciones. "Hay cremas, pero para qué gastar dinero si las tengo aquí mismo", afirma entre risas. Salvador Rodríguez, otro miembro de la directiva, comparte su experiencia. "Me operaron de la rodilla y me dijeron que no iba a poder caminar bien. Pero empecé a salir al monte y aquí sigo", dice.

La jornada se desarrolló sin prisas. "Esto no es como nuestras salidas habituales con el grupo, que tienen tiempos marcados. Llegamos al alojamiento rural Peña Careses sobre el mediodía, tomamos sidra, café y un tentempié, y después subimos a la peña", explica María José Canal. "Al bajar, comemos en la casa rural, donde nos dejan una zona cubierta", añade. Este espacio, gestionado por Marcelino Barbés, ha sido desde el principio el "campamento base" de la marcha."Cuando comenzaron, lo hicieron para proteger la Peña Careses, y gracias a todo ese esfuerzo, ahora está declarada de especial protección paisajística", señala por su parte Barbés.

Otros participantes tienen su propia tradición dentro de la salida. Valentín Diego, por ejemplo, forma parte de un grupo de amigos que, tras la caminata, siempre va a comer a Casa Mori. "No paramos mucho antes de la subida porque si no, no llegamos a la reserva, y a esa cita tampoco se puede faltar", comenta antes de retomar la marcha.

El grupo de montaña Picu Fariu, que se fundó en 1977 y cuenta con en torno a 220 socios, ya piensa en que en dos años tendrán que celebrar su 50 aniversario. "Mantenemos el legado de aquellos que nos precedieron y que por desgracia ya no están, hay que seguir ahí", asegura José Manuel Piniella, vicepresidente del grupo.