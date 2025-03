"Si la gente y el comercio creen que lo mejor es que los aparcamientos sean zona blanca, no hay problema", dice el alcalde de Siero

"Si la gente y las asociaciones de comerciantes creen que lo mejor es que los aparcamientos disuasorios de Pola y Lugones sean zona blanca, no tenemos ningún problema. De hecho, para nosotros es mucho más cómodo porque no tenemos que hacer ningún trámite administrativo ni abrir un expediente". La reflexión la hizo este lunes el alcalde de Siero, Ángel García, tras las protestas que han tenido lugar este fin de semana ante la posibilidad de que los estacionamientos disuasorios de Lugones y la Pola sean de zona azul.

El regidor aseguró que "en nuestra opinión, el nuevo modelo que se propone desde el equipo de Gobierno beneficia a tanto a los comerciantes como a aquellos ciudadanos, no solo que tengan que hacer alguna compra o trámite, sino que no tengan una plaza en propiedad". Señaló, además, que "la tendencia que hay ahora en las ciudades modernas es que el aparcamiento se regule, consiguiendo que haya rotación y permitiendo haya una actividad económica".

García detalló que "en Siero tenemos 35.000 vehículos que pagan viñeta en el concejo" y a eso "habría que sumarles los que vienen a comprar, trabajar o visitar". En este sentido, aseguró que "es imposible que haya 35.000 plazas de aparcamiento en el espacio público, entre otras porque no hay suelo". El alcalde explicó que "si tenemos en cuenta que una plaza de aparcamiento consume entre viales y demás en los aparcamientos que estamos haciendo una media de 25 metros cuadrados, se necesitarían 875.000 metros cuadrados para que todos los vehículos de Siero tuviesen una plaza en la calle". "Eso entre los núcleos urbanos, que es donde se plantea el problema, en Lugones y Pola, que es donde está la zona azul, es inviable porque no hay espacio", añadió.

"En Siero hemos dado servicio al aparcamiento público más que nadie en Asturias", afirmó Ángel García. "Cuando finalicen los aparcamientos que tenemos en marcha, se habrán generado cerca de 900 plazas solo en la Pola. Pocos lugares de Asturias habrá con la proporción de población que tenemos que haya generado esos aparcamientos, urbanizados e iluminados", sentenció.

El alcalde insistió además en que "la zona azul no tiene ningún afán recaudatorio para el Consistorio". "Lo que se recauda se destina a pagar a las personas que controlan que haya esa rotación y al mantenimiento de las máquinas expendedoras", dijo. Y se reafirmó en su posición de que "este modelo servirá para que haya más facilidad de conseguir estacionamiento y beneficiar al pequeño comercio y a los ciudadanos".

Comisiones Obreras se suma a las protestas

Por otro lado, desde la Unión Comarcal de CCOO Siero-Piloña, se suman a las protestas y denuncian que "únicamente media hora gratuita en la zona azul es irrisorio, no daría tiempo a hacer ningún tipo de trámite o compra". Sin embargo, Ángel García asegura que "después de realizar un exhaustivo estudio económico, no se podía poner más tiempo de carácter gratuito, porque no saldrían las cuentas".

Bibiana Martínez, secretaria de la delegación del sindicato de la zona, lamenta que la medida de cobro en los aparcamientos disuasorios "no solo no es una solución al grave problema de estacionamiento que sufrimos, sino que afectará especialmente a las personas que vienen cada día a trabajar y que esta medida les va a suponer un recorte en su poder adquisitivo". Algo que, según el alcalde, "aún no está decidido que vaya a ser así". Por el momento, "tan solo se va a llevar al pleno de este jueves el inicio del expediente del nuevo contrato y esta cuestión se decidirá más adelante".

Martínez añadió, además, que si a esta situación "le sumamos las malas comunicaciones en transporte público, especialmente en Pola de Siero, con horarios escasos de líneas de autobús y un tren de ancho métrico lento y con constantes anulaciones y retrasos, parece comprensible que muchas personas se vean abocadas al uso de su coche para desplazarse, especialmente para aquellas que proceden de las zonas rurales".

CCOO Siero-Piloña considera que "hacen falta más aparcamientos disuasorios y, por supuesto, gratuitos, y una red municipal de transporte público si realmente queremos un Siero Verde".