Muerte, amistad e infancia: el universo personal de Beatriz Gutiérrez se muestra en la Pola a través de "Límites"

Licenciada en Historia del Arte y titulada en un Módulo Superior de Fotografía, la artista sierense Beatriz Gutiérrez muestra en su nueva exposición, en la Casa Municipal de Cultura de Pola de Siero, sus últimos trabajos. En ellos, realiza un viaje por su universo personal donde transmite al público conceptos como la amistad, la muerte o los recuerdos de su infancia en la capital del concejo, donde vive desde que tenía cuatro años.

Los primeros contactos de Gutiérrez con el mundo artístico fueron a raíz de una decisión personal. "Yo creo que en esta vida te puedes dedicar, por un lado, a cuestiones que te indiquen tu cociente intelectual o a cuestiones que te indiquen tus aficiones o tus facilidades. Y un momento dado me decanté por el mundo de la pintura, que era una de las cualidades que yo tenía", explica. "En aquella época, y ahora, me sentía más a gusto en ese terreno porque forma parte de un lenguaje que puede ser como cualquier otro. Como el lenguaje matemático, el de la física u otro idioma".

El mundo de las artes plásticas es "otro idioma en el cual puedes estar investigando constantemente. Y a mí esa cuestión me atrae y me llena de satisfacción", señala. Una investigación y experimentación en las que su faceta de docente ha influido notablemente. "Fundé con otras dos compañeras lo que es ahora la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas, en Oviedo, nada más acabar la carrera. Con lo cual, si yo ya tenía tendencia al dibujo y a la pintura, pues ahí ya me tuve que emplear a fondo, porque sobre todo era la enseñanza lo que nos íbamos a centrar".

Durante las más de cuatro décadas que trabajó en su taller, destaca que "tienes que formarte en psicología cognitiva y humanista, además de en procedimientos y técnicas de trabajo y, a la vez, tienes que estar corrigiendo individualmente porque, desde mi punto de vista, la enseñanza no implica que todos desarrollen un mismo patrón, sino que cada cual desarrolle su propio estilo artístico o la tendencia que más le guste". Esto implicaba "corregir lo mismo, abstracción que figuración, retrato, paisaje o cualquier género artístico. Con lo que ahora no tengo problemas a la hora de plantear un proyecto y a la hora de resolver el proyecto técnicamente".

Y es que el trabajo de Beatriz Gutiérrez se desarrolla a través del método de proyectos. "Es un concepto amplio y versátil en el cual tiene cabida cada obra individual, de las que se espera que tengan que ver de alguna manera con ese proyecto general", indica.

Cada una de sus piezas va asociada a un texto. Gutiérrez comenzó a incorporar la palabra, indisociable de cada una de sus obras, en el año 1999. Lectora habitual, señala que "a lo largo de los años vas centrándote en lo que más te interesa y cada vez van cobrando más protagonismo". En algunas ocasiones, son las pinturas las que ilustran el texto y en otras, a la inversa. En este sentido, destaca que "Dreams" y "Espacios recorridos", dan protagonismo a los elementos secundarios, "un recurso literario muy usado, por ejemplo, por el autor Enrique Vilamatas".

Con "La goma de borrar" hace un homenaje a la Pola "y a todo aquello que yo conocí desde que nací y que ahora ya no existe como una casa barroca o un bebedero de tres o cuatro metros en la Plaza les Campes"; mientras que "Casas de Pintoras" es un reconocimiento "a mis alumnas y alumnos, a la gente que invirtió sus ahorros en estudios de pintura y todos los trasiegos, tribulaciones y disgustos que ello conlleva".

"La Palabra" y "Muertos y esas cosas" hacen referencia a la amistad. "El primero tiene que ver con conversaciones con una amiga y el segundo son especulaciones sobre la muerte en recuerdo de una amiga fallecida".

Esta no es la primera muestra que Beatriz Gutiérrez tiene en Pola de Siero. De hecho, "es la continuación natural de otra exposición que se presentó en esta misma sala y que llevaba por título 'Territorios'". Mientras que esta estaba más centrada en lo geográfico y en la representación de la cartografía a lo largo de la historia, "Límites" se sitúa "en los márgenes y en todos aquellos impedimentos o trabas que te impiden actuar con resolución. Límites de todo tipo", concluye la artista.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 31 de marzo en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero. El horario de visitas es de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas, y sábados de 11.00 a 13.30 horas.