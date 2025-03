Los sidros rendirán homenaje a Antonio Cuenco, de la Asociación de Vecinos de Negales, en sus XV Mazcaraes d'Iviernu

La décimoquinta edición de las Mazcaraes d'Iviernu de los sidros de Valdesoto estará dedicada a Antonio Cuenco, "Toño", de la Asociación de Vecinos de Negales, fallecido el pasado febrero. Así lo anunció el presidente de la Asociación El Cencerru, Pablo Canal, que presentó las jornadas acompañado del alcalde de Siero, Ángel García, y los concejales Ana Nosti y Pergentino Martínez, este último miembro del colectivo organizador de las mazcaraes.

"Toño era una persona muy querida por nosotros y por eso queremos tener un recuerdo para él", explicó Pablo Canal, quien añadió que "todo el material que se use para promocionar estas jornadas llevará una foto realizada por Cuenco". En la imagen de la cartelería que anuncia el evento se puede ver a un sidro que fotografió en 2017 Antonio Cuenco, que fue presidente de la asociación vecinal de Negales.

Las jornadas darán comienzo en Valdesoto el sábado 29 a las once de la mañana con un taller infantil de mazcaraes con los escolinos de Faes. "Colaboramos con la Asociación de Madres y Padre de Alumnos del centro y estos últimos años está siendo un auténtico éxito, porque vienen muchos niños y, la verdad, es que es muy prestoso", señaló Pablo Canal. Además, durante la mañana, representantes de algunos de los diez grupos que participarán en el desfile "se acercan a contarles un poco cómo son sus mascaradas para que los pequeños vayan conociendo cómo son otras celebraciones fuera de Valdesoto".

A partir de las cinco de la tarde dará comienzo el desfile que, como cada año, partirá desde el Estadio Villarea para llegar, alrededor de las 19.30 horas, al campo de la Iglesia, "donde se presentará a cada grupo y harán una pequeña representación", apuntó Canal. En este sentido, quiso agradecer la "colaboración de la gente de Valdesoto, que saca comida y bebida a la calle durante el recorrido, ya que muchos de los grupos que participan en estas mascaradas quieren regresar gracias a la buena acogida que tiene la celebración por parte de todos los vecinos".

Será el domingo cuando los grupos lleguen a Pola de Siero, donde saldrán desde la Plaza de Abastos a las doce del mediodía y terminarán su recorrido en la Plaza de Les Campes.

Pablo Canal resaltó que lo que se pretende con estas jornadas, además de mantener la tradición, es "que vengan siempre grupos nuevos". Aunque sí que es cierto que Fulion y Boteiros de Viana do Bolo (Ourense) "vienen ininterrumpidamente desde el año 2011, porque ellos también nos invitan a ir su festividad y hacemos con ellos un intercambio cultural". El presidente de "El Cencerru" destacó que, en esta ocasión "vendrán un total de once boteiros, que es un auténtico récord de participación por su parte, no solo aquí, sino también en su localidad de procedencia".

El resto de grupos participantes serán La Botarga de Cabanillas del Campo (Guadalajara), Felo de Maceda (Ourense), Carantoñas de Aceuche (Cáceres), Entroido de Prombiego (León) y el Carnaval Rural Toribio Herri Inauteriak de Santa Cruz de Campezo (Álava). Como grupos regionales, se contará con la colaboración de los Mazcaritos d'Uviéu, los Zamarrones de Pola de Lena y los Mazcaraos de Rozaes, de Villaviciosa.

Ángel García destacó "el trabajo que están realizando, no solamente recuperando una tradición y manteniéndola, sino también dando vida y alegría a nuestro concejo estos días". La actividad se suma a la que se organiza siempre el domingo después de Reyes, "que disfrutamos todos con esas jornadas tan bonitas que hacen", concluyó el regidor.