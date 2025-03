El alcalde de Siero, sobre Güevos Pintos: "Las fiestas son del pueblo, de la gente de la Pola y no permitiremos que no se celebren"

"Desde el Ayuntamiento estamos ya organizando los Güevos Pintos y va a haber fiestas con relativa normalidad". El alcalde de Siero, Ángel García, se reafirma en su posición y asegura que hará todo lo que sea necesario para que se celebren las fiestas. "Mientras yo sea alcalde, la Pola tendrá fiestas haya o no Sociedad de Festejos. Aquí no hay nadie imprescindible", sentenció. Avanzó, además, que ya están planificando la organización del Carmín, que se celebrará en julio.

El regidor hizo estas declaraciones después de que en la asamblea general de la entidad, celebrada este lunes, se rechazara la candidatura de César Díaz, única presentada, para asumir el cargo de la asociación que corre con la organización de Comadres, Güevos Pintos y el Carmín. La propuesta de Díaz fue rechazada con 78 votos en contra, 69 a favor y 3 abstenciones de las 150 papeletas que se contabilizaron.

En este sentido, García definió como "incomprensible" la actitud de la directiva saliente. "Si hay una gente que afronta una dirección de una sociedad de festejos y, llegado un punto, decide dejarlo, pero viene otra gente que quiere asumir el cargo, lo lógico es que se apoye esa candidatura". El regidor insistió en que "estos señores están teniendo una conducta totalmente inexplicable porque no están organizando los festejos y, además, están haciendo porque no se organicen". Añadió, además, que "hacer las fiestas de tu pueblo es algo muy ilusionante y muy bonito, pero si no lo aprovechas y solo ves fantasmas y enemigos, hacen bien en irse".

En cuanto a las acusaciones vertidas durante la asamblea de la entidad hacia el Ayuntamiento, afirmando que les han reducido notablemente la subvención recibida por la Sociedad de Festejos y "el maltrato por parte del alcalde" al que han sido sometidos los cuatro últimos años, García aseguró que no va a entrar en ese tema. "Cuando la gente no tiene capacidad de generar ilusión o de construir o de avanzar o tiene poco que hacer, lo que busca son enemigos o atacar y descalificar a otras personas", dijo.

Reafirmó su compromiso de que las artesanas de Güevos Pintos tengan su espacio para vender sus creaciones, tal y como se comprometió con ellas el pasado jueves en una reunión celebrada en el Ayuntamiento. "Les cederemos el suelo, les pondremos las carpas, las mesas, el suministro eléctrico y todo lo que sea necesario". Además, asegura que, desde el Consistorio, ya se han puesto en contacto con el párroco de Pola de Siero, Fermín Riaño, para que realice la Bendición el próximo 22 de abril, como es tradición. "Se ha mostrado encantado de que contemos con él", dijo.

No solo eso, sino que han contactado con distintas asociaciones y grupos folclóricos, como El Ventolín, para solicitar su colaboración. "He de agradecer, además, que gente de Pola, durante estos días, se han ofrecido también a colaborar con las fiestas", comentó. "Porque las fiestas son del pueblo, son de los vecinos y de las vecinas y ellos no se merecen que no se celebren".