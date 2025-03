Las fiestas de la Pola, en riesgo, tras rechazarse la candidatura de César Díaz a menos de un mes para Güevos Pintos

Un total de 69 votos a favor y 78 en contra, además de 3 abstenciones. Con este resultado quedó rechazada la candidatura de César Díaz para presidir la Sociedad de Festejos de Pola de Siero. Era la única que se había presentado para hacerse cargo de la emblemática entidad, pero en los últimos días algunos socios ya venían hablando de una campaña «en contra», supuestamente promovida por los anteriores gestores. Finalmente, la propuesta de César Díaz no prosperó y la situación de la entidad queda en «inactividad», con la gestora que ya estaba al frente hasta que surja una posible nueva candidatura y la asamblea la apruebe si es el caso.

La situación no deja de ser grave si se tiene en cuenta que la entidad organiza Güevos Pintos, que está a la vuelta de la esquina, el 22 de abril. También El Carmín, en julio, y Comadres, ya pasadas, en febrero. La Sociedad de Festejos de Pola de Siero es propietaria de las marcas de las tres fiestas y su uso debe estar vinculado a la entidad, lo que dificultaría que el Ayuntamiento de Siero o cualquier otro colectivo las organizara de no renovarse con éxito en las próximas semanas la directiva.

Si eso no sucede, está por ver si queda resquicio para que los Güevos Pintos se celebren. Si no, «no habrá fiestas», indicaban ayer algunos socios que temen esa posibilidad. Las artesanas que elaboran cada año los huevos decorados que se ponen a la venta han asegurado días atrás que acudirán a la cita pase lo que pase. Y el Ayuntamiento que hará todo lo posible para que haya celebración, aunque hay dudas de cómo podría hacerse por el condicionante del uso de la marca de la fiesta.

La sospecha de que la candidatura de Díaz podría no salir adelante llevaba unos días comentándose en la Pola. Se acrecentó cuando en la web de Festejos se explicitó que era posible que los asistentes acudiesen con votos delegados, esto es, con el de personas que no estuvieron presentes pero sí delegaron en otras para que depositaran su voto en las urnas, una vez comprobados todos los datos necesarios para ello. Algunos socios aseveran que en los últimos días se habrían recogido votos en contra para que llegaran a la asamblea en forma de voto delegado. Esta forma de voto, no obstante, está prevista en los estatutos, señalan.

La asamblea,celebrada en el auditorio poleso, contabilizó 150 papeletas. Hubo algo más de un centenar de socios asistentes, por tanto, parte de los votos fueron delegados.

La asamblea duró unas dos horas y estuvo marcada por la tensión entre el anterior equipo directivo y los nuevos candidatos. Momentos antes del inicio de la asamblea, César Díaz, se mostraba aún esperanzado. Tanto es así que aseguró que ya tenía algunas ideas para las fiestas. Sin embargo, finalmente, no pudo ser y, a pesar de que la gestora le animó a presentar una nueva candidatura "con otro proyecto u otro equipo", Díaz aseguró que no va a volver a presentarse. "Si la asamblea lo ha decidido así, yo no tengo nada más que hacer".

El candidato acudió a la asamblea con la idea previa de que iba a ser "tensa". Y no se equivocó. A lo largo de la reunión se vertieron varias acusaciones por parte de la anterior junta directiva hacia el candidato, y a la inversa, así como hacia el Ayuntamiento de Siero. Los responsables de la actual gestora señalaron que "hasta ahora se había mantenido silencio", pero que "no se podía permitir que se les acusara de mentirosos y de haber metido mano en el dinero de la sociedad".

Recordaron que "esta junta nunca aireó los trapos sucios de nuestros predecesores por seriedad y por respeto a las personas que trabajaron por el bien de la entidad y por las fiestas de la Pola todos estos años atrás". Asimismo, hicieron alusión a Jenaro Soto, expresidente del colectivo, "que acusa de un pufo económico y tener intereses ocultos, una persona que dejó la entidad en un estado deplorable". Así, enumeraron una serie de acciones que, supuestamente, habría dejado al finalizar su mandato como "dos cuentas bancarias con saldo negativo, los locales de la asociación no disponían de seguro, dos años de impago del IBI de la sede, deudas con la compañía telefónica, impagos al personal o deudas con proveedores y charangas por importe de más de 43.000 euros".

El Ayuntamiento de Siero también fue objeto de sus críticas. Si bien reconocen que cuando se hicieron cargo de la entidad "teníamos una buena sintonía con el Consistorio, y sobre todo con la concejalía", las cosas fueron yendo cada vez a peor. Así, indican que su malestar no solo está ocasionado "por una notable reducción de la subvención que nos dan, que ha pasado de 54.000 euros a 30.600", sino también "del maltrato al que hemos sido sometidos por parte del alcalde de Siero, Ángel García, que no solo no nos ha ofrecido los recursos necesarios para sacar adelante las fiestas, sino que también nos ha puesto trabas a cada paso que dábamos". Los exdirectivos también cargaron contra la labor de la prensa.

César Díaz reconoció que presentó su candidatura, entre otras cosas, "para que no desaparezca la Sociedad de Festejos y, lo más importante, para seguir manteniendo las fiestas, porque sería una pena que se perdieran". Algunos de los asistentes, al conocer el resultado de la votación, acusaron a la junta gestora de alegrarse de que la propuesta del candidato no hubiera salido adelante. Ellos reconocieron que "evidentemente, no vamos a votar a aquellos que nos acusan de robar sin fundamento".

Pese a todo lo sucedido ayer en la asamblea, los exdirectivos de la sociedad aún aseguraron que "seguiremos luchando porque las fiestas se mantengan, como polesos que somos". "Porque las fiestas de la Pola no son solo una gaita y un tambor. Son el espíritu de la gente que trabaja a diario para hacer que la tradición se conserve", indicaron.