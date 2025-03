Tomé ve complejo que Costco sea un proyecto estratégico y el alcalde replica que lo "complejo es que Asturias funcione" con políticos como ella

El proyecto para la implantación de Costco en Siero sigue generando reacciones enfrentadas. La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, señaló esta mañana que la superficie comercial que la multinacional de los hipermercados quiere instalar en Bobes “no cumple las condiciones para adherirse a la Ley de Proyectos Estratégicos” y que su tramitación como va a resultar muy compleja. Sus afirmaciones tuvieron réplica del regidor sierense, Ángel García, que aseveró que lo "complejo es que Asturias funcione con gente como Covadonga Tomé representándonos; eso sí que es complejo, por no decir imposible".

La diputada hizo sus consideraciones al respecto del proyecto en la formulación de una pregunta sobre los trámites para la implantación de Costco en Siero, incluida en el orden del día de la Comisión de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. El consejero responsable del área, Ovidio Zapico, hizo referencia a la “cautela” con la que en el ámbito autonómico se aborda esta operación.

“Como no necesito ser tan prudente, voy a decirle lo que pensamos sobre Costco. Y estoy segura de que estará de acuerdo en buena parte con nuestra posición. No es una actividad novedosa, no aporta un valor añadido a la actividad ya existente, no colabora con la transformación ecológica… Es decir, no tiene nada de lo que debería tener un proyecto estratégico”, apuntó Tomé. Añadió que se trata de una iniciativa que “afecta gravemente al tejido económico del pequeño comercio, abocando a la pérdida de puestos de trabajo e, incluso, a los cierres”.

Tomé mostró su sorpresa ante las declaraciones de todos los responsables de distintas entidades, incluso de la propia Administración, que han tildado de “exitoso” el modelo de Costco: “El modelo de Costco es exitoso para Costco, no para la población asturiana”, concluyó.

El alcalde de Siero tampoco se mordió la lengua al ser preguntado acerca de las declaraciones de la diputada. "Si sacamos un poco la vista y vemos que el debate y la preocupación de los políticos, o de algunos políticos en las estrellas, sindicatos y organizaciones es que no se haga una inversión como Costco me da mucha pena".

"Complejo es alcanzar la paz entre Ucrania y Rusia, o la lucha con los aranceles, o la autodeficiencia energética o acabar con el hambre en el mundo. Pero que se abra una tienda, bueno, me parece que es algo de lo más sencillo del mundo", dijo García. El alcalde señaló que "tendría que ser un trámite normal y rutinario". "Hay una instalación que se quiere implantar, pido licencia, me coloco, pago mis impuestos, genero empleo y doy una opción de compra más, no entiendo dónde está la complejidad", apuntó.

Añadió, además, que "a tenor de los problemas y de los debates, se puede medir la capacidad de quienes nos dirigen. O de quienes optan a dirigirnos o nos representan". Al final, "los que están para velar porque en Asturias haya actividad, haya crecimiento, haya empleo, haya dinamismo, están poniéndole trabas todo el día", añadió.