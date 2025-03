El Ayuntamiento organizará Güevos Pintos y ya prepara la cita del Carmín

Habrá celebración en la Pola el próximo 22 de abril y de ello se encargará el Consistorio. «Desde el Ayuntamiento estamos ya organizando los Güevos Pintos y va a haber fiestas con relativa normalidad». El alcalde de Siero, Ángel García, lo dijo ayer con seguridad pese a la crisis en la Sociedad de Festejos, que no tiene directiva y rechazó el lunes en asamblea al único candidato a presidirla, César Díaz. «Mientras yo sea alcalde, la Pola tendrá fiestas haya o no Sociedad de Festejos. Aquí no hay nadie imprescindible», sentenció. Avanzó, además, que ya están planificando El Carmín, en julio.

El regidor se pronunciaba así tras el resultado de la asamblea de Festejos, que se desarrolló en medio de una gran tensión entre los responsables de la última directiva (algunos al frente de la gestora que ahora a cargo de la entidad) y los partidarios de la candidatura de César Díaz, finalmente rechazada pese a ser la única que optaba a coger las riendas de una entidad que queda, por el momento, «inactiva», hasta que se presente otra que sea aceptada. Pese a que Festejos es propietaria de la marca de las tres celebraciones polesas (Comadres, Güevos Pintos y el Carmín), y eso pudiera dificultar la organización por parte de otros colectivos o instituciones, el alcalde dio por hecho que se podrán hacer las fiestas de un modo u otro.

Se refirió además a lo sucedido en la asamblea, en la que la candidatura de César Díaz fue rechazada con 78 votos en contra, 69 a favor y 3 abstenciones de las 150 papeletas que se contabilizaron. Ángel García definió como «incomprensible» la actitud de la directiva saliente. «Si hay una gente que afronta una dirección de una sociedad de festejos y, llegado un punto, decide dejarlo, pero viene otra gente que quiere asumir el cargo, lo lógico es que se apoye esa candidatura», dijo el Alcalde.

El regidor insistió en que «estos señores están teniendo una conducta totalmente inexplicable porque no están organizando los festejos y, además, están haciendo porque no se organicen». Añadió, además, que «hacer las fiestas de tu pueblo es algo muy ilusionante y muy bonito, pero si no lo aprovechas y solo ves fantasmas y enemigos, hacen bien en irse».

García prefirió no entrar en las acusaciones al Ayuntamiento por parte de la gestora en relación a la reducción de la subvención municipal y «el maltrato por parte del alcalde». «Cuando la gente no tiene capacidad de generar ilusión, de construir, de avanzar o tiene poco que hacer, lo que busca son enemigos o atacar y descalificar a otras personas», dijo.

El alcalde avanzó que el Ayuntamiento ha contactado con distintas asociaciones y grupos folclóricos para solicitar su colaboración. «He de agradecer, además, que gente de Pola, durante estos días, se han ofrecido también a colaborar con las fiestas», comentó. «Porque las fiestas son del pueblo, son de los vecinos y de las vecinas y ellos no se merecen que no se celebren», dijo.

Habrá Bendición, confirma el párroco

Por otro lado, el párroco Fermín Riaño confirmó que elAyuntamiento contactó con él y que habrá la tradicional Bendición de Güevos Pintos. «Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento apoya la fiesta y que la gente de Pola la está preparando, no podíamos dejar que se perdiera una tradición que cuenta con más de un siglo de antigüedad», señaló.

La fiesta de los Güevos Pintos es Fiesta de Interés Turístico del Principado y ha de haber una continuidad en la celebración del evento. Si no fuese posible la celebración en una anualidad concreta, no perdería la distinción siempre que volviera a celebrarse, apuntaron ayer fuentes consultadas por este periódico. «Ha habido situaciones de no celebración de eventos por diferentes causas, organizativas, económicas etcétera, que se ha resuelto en las siguientes ediciones, sin mayor trascendencia», añadieron.

Las artesanas tendrán «espacio, carpas y todo lo que necesiten»

Las artesanas que cada año elaboran y venden los huevos decorados para la fiesta de Güevos Pintos habían mostrado su inquietud ante la posibilidad de que la fiesta pudiera llegar a no celebrarse, pero siempre mantuvieron que seguirían pintando y acudiendo a la cita aunque tuvieran que mostrar sus creaciones «bajo un soportal». No obstante, ya este pasado jueves, antes incluso de la asamblea de Festejos, mantuvieron una reunión con el regidor sierense, ÁngelGarcía, que disipó temores. García les aseguró ese día que las dotaría de todos los medios necesarios para que pudieran instalar sus stands y comercializar sus obras.

Agradecieron la actitud del Alcalde, que, afirman, se mostró con ellas «muy receptivo, colaborativo y predispuesto a ayudar».

Por su parte, García reafirmó ayer su compromiso de que las artesanas tengan su espacio para vender sus creaciones. «Les cederemos el suelo, les pondremos las carpas, las mesas, el suministro eléctrico y todo lo que sea necesario», indicó Ángel García.