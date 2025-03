La Iglesia Evangélica de Filadelfia es multitud en Lugones: más de 400 fieles se reúnen en Siero

El auditorio del Centro Integrado Polivalente de Lugones se quedó pequeño para acoger a todas las personas que quisieron participar en el gran encuentro organizado por la Iglesia Evangélica de Filadelfia. Más de 400 fieles llenaron la sala en una celebración marcada por la música, la emoción y la espiritualidad. De hecho, según los organizadores, hubo quienes se quedaron sin poder asistir por falta de plazas. La convocatoria partió de la comunidad de fieles de Pola de Siero, pero reunió a personas de más de treinta puntos de toda Asturias y también a visitantes llegados desde otros del país, como Madrid, Bilbao o Burgos. “Es una jornada abierta a toda nuestra comunidad, con invitados especiales que han venido de lejos para compartir con nosotros este día”, explicaba Samuel Jiménez, uno de los organizadores.

El evento arrancó con la actuación del Coro Regional de la Iglesia Evangélica de Filadelfia de Asturias, seguido por la participación de distintas voces que fueron animando la tarde con alabanzas y cantos. Entre los invitados más destacados estuvo Aarón de Santurce, muy querido por la comunidad, y Roger Gabarri, predicador de Burgos encargado de exponer la palabra durante el encuentro. Gabarri ofreció un mensaje centrado en la gratitud y el reconocimiento, con palabras especiales para las autoridades presentes. “Es mejor la buena fama que el buen cuento, y ustedes, señor alcalde y señora concejala, tienen muy buena fama entre nuestra gente”, aseguró desde el escenario dirigiéndose a Ángel García y Ana Nosti, que seguían el culto desde primera fila.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la oración por los enfermos, en la que se mencionó especialmente a un niño con problemas de corazón, familiar de uno de los predicadores, que actualmente está ingresado. También se elevó una oración dedicada al alcalde de Siero, Ángel García, pidiendo por él y por su familia. “Que toques su corazón, que bendigas todo lo que él desee en esta tarde para el bien de su buena obra”, se escuchó entre los asistentes.

La presencia del alcalde y de la concejala de Mercados fue recibida con aplausos y muestras de cariño por parte de la comunidad. Pascual Jiménez, de la congregación de Pola de Siero, conocido por todos como “el tío Juako”, tomó la palabra para agradecer públicamente el apoyo del Consistorio y entregar un obsequio al regidor.

Ángel García, visiblemente emocionado, correspondió al gesto con unas palabras que conectaron de inmediato con el público. “Estoy aquí porque quiero estar. Siempre me habéis hecho sentir muy a gusto, desde que era concejal. Incluso me han dicho que tengo rasgos gitanos, y me encanta que me lo digan”, expuso, arrancando las carcajadas de los presentes. También hizo memoria de los duros momentos de la pandemia, cuando el Ayuntamiento decidió no cobrar los puestos del mercadillo, situación que ya había sido mencionada previamente por los predicadores. “Sabíamos que era una situación difícil, y creímos que lo más justo era echar una mano. Decidimos echaros una mano y no cobraros porque sabemos que la vida no es fácil para vuestro colectivo, y lo mínimo es facilitaros el trabajo”.

El alcalde puso en valor la labor que realizan las iglesias evangélicas, especialmente con la juventud. “Hacéis un gran trabajo. Ver a los jóvenes aquí, cantando, haciendo el bien, intentando salir adelante… Eso merece todo el apoyo”. La concejala Ana Nosti, por su parte, también quiso agradecer la invitación y la buena relación que mantiene con la comunidad. “Muchos martes y viernes comparto con vosotros en el mercadillo, y siempre que os pido ayuda, estáis ahí. Pues yo también os digo que para todo lo que necesitéis, aquí me tenéis”, dijo.