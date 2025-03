Absuelto de alcoholemia, tras un accidente de moto en la glorieta de Feleches (Siero), al anularse la muestra de sangre del hospital

La sección segunda de la Audiencia ha anulado la condena impuesta por el Juzgado de lo penal número de 1 de Oviedo a un motorista que se accidentó en la glorieta de Feleches (Siero), punto final de la "Y" de Bimenes, sobre las diez de la noche del 28 de diciembre de 2021. Al motorista lo llevaron con lesiones de consideración al HUCA. Ahí le extrajeron una muestra de sangre con fines terapéuticos que, un par de meses después, la instructora autorizó a utilizar, convirtiéndose en la única prueba para acusarle y condenarle por conducir bajos los efectos del alcohol y las drogas.

La Guardia Civil, a la vista de las manifestaciones de los técnicos de la ambulancia que trasladaron al acusado al HUCA, se procedió a solicitar la conservación de una muestra sanguínea obtenida con fines terapéuticos. La jueza acordó utilizar la sangre analizada para determinar si el conductor iba ebrio o drogado. Fue condenado a una multa y se le retiró el carné de conducir año y medio.

Para la sección segunda, "es evidente que la decisión impugnada no se atuvo a las exigencias constitucionales referidas. El auto dictado por la jueza es una resolución totalmente inmotivada. El mandato judicial se presentó, por esta carencia de motivación, como una decisión ajena a toda ponderación de la necesidad de la medida y de su proporcionalidad". Por tanto, el análisis de alcoholemia en sangre "no es prueba válida que pueda desvirtuar la presunción de inocencia, por lo que la conclusión inculpatoria establecida por la Juzgadora a quo no resulta ajustada a Derecho y, en consecuencia, debe ser revocada".