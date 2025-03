Así es y trabaja la selección asturiana de Kenpo que entrena en Lugones y triunfa en campeonatos nacionales

Es uno de los mayores expertos en un arte marcial que es una disciplina asociada al kárate. Vicente Ardines es el propietario de un gimnasio en Lugones (Siero) que aglutina en un solo club a todos los asturianos que practican Kenpo. "Yo practicaba judo y un día vino un policía que comenzó a practicar esta modalidad. Me encantó y comencé a entrenar con él durante dos años", recuerda. Ahora, entrena a la selección asturiana, que está formada por 16 integrantes, siendo 12 niñas y 4 niños, de entre 10 y 15 años de edad, y que han conseguido unos excelentes resultados en el Campeonato de España Infantil de Kenpo celebrado en Guadalajara el pasado 15 de marzo. Además, es seleccionador nacional de este deporte desde hace ya cinco años.

Los más pequeños del club regresaron de la localidad con un total de dieciséis medallas entre las que figuran cuatro oros, dos platas y diez bronces en las diferentes modalidades. Kata Infantil, Semikenpo Infantil o Kata por equipos son tan solo algunas de ellas. Alba González, Carolina Espinosa, Laura González, Claudia Argüelles, Pelayo Marqués, Aurora González, Paula Suárez, Marco Antonio Sánchez y Sebastián Rosas son los deportistas que regresaron a Asturias con alguno de estos reconocimientos.

Ardines destaca, además, "la brillante actuación del resto del equipo asturiano, que mostró un gran nivel en un campeonato con más de 1000 participantes". Gara García, Nora Vigón, Elvira Marqués, Nicolás Alonso y las hermanas Marta, Estefanía y Soraya Hurtado, son el resto de atletas que completan el equipo y que "supieron defenderlo de la mejor manera posible".

Así es la Selección Asturiana Infantil de Kenpo que entrena en Lugones / L. R.

El seleccionador apunta que "los primeros resultados importantes a nivel Infantil se lograron en el 2023, donde ya obtuvimos en el Campeonato de España de Villagarcía de Arosa, en Pontevedra (Galicia), Campeones de España, Subcampeones y terceros puestos, además del año pasado en campeonatos nacionales".

Aunque aún no es una disciplina muy conocida en la región, Vicente Ardines explica que "en Asturias existe desde hace ya 40 años, que fue cuando se fundó el club, aunque a veces es confundido con otras modalidades como el kárate". La entidad deportiva se constituyó con el objetivo de "dar a conocer este arte marcial y propagar la enseñanza no solo del mismo, sino de los valores que además integra la práctica de las artes marciales". Actualmente, está formado por alrededor de un centenar de niños de distintas edades, "además de un grupo de adultos, entre los que figuran campeones de Europa y del mundo".

Al club asturiano de Kenpo aún le queda mucho por lo que luchar, no solo en el tatami. "A nivel económico, siempre es complicado y no recibimos muchas ayudas", lamenta Vicente Ardines. Sin embargo, reconoce que "este año, la Federación Asturiana de Kárate se ha implicado bastante, algo que agradecemos muchísimo. Además, algunos padres han conseguido patrocinios que nos han ayudado con material y equipaciones". Para el seleccionador y los integrantes del club, los más pequeños en particular, "lo más importante es lograr el reconocimiento al esfuerzo y el sacrificio que realizamos cada día".