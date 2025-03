Siero planea ampliar en 1.400 metros cuadrados el parque de La Acebera

El Ayuntamiento de Siero planea ampliar el parque de La Acebera de Lugones hasta las riberas de los ríos Nora y Noreña. La idea es incorporar al gran "pulmón verde" de la localidad otros 145.000 metros correspondientes a once fincas particulares del entorno, cuya adquisición se efectuaría mediante compra, permuta o, en el caso de que no haya acuerdo, a través de expropiaciones. Esta intervención incluye la renaturalización de los cauces fluviales para evitar la inundabilidad no controlada de los terrenos. Además, incorporaría la senda fluvial de conexión entre las de Parque Principado y La Fresneda, conformando un gran anillo verde perimetral en torno al casco urbano de Lugones.

Teniendo en cuenta la "indudable relevancia ambiental del conjunto de La Acebera y la necesidad de ordenar los usos, de modo que se pueda proteger y dar valor a los elementos naturales, preservando los espacios más sensibles, entre los que se encuentra el arbolado", el Ayuntamiento acaba de licitar la redacción de un plan especial para el espacio que vaya más allá del ya previsto en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). "Resulta de indudable interés público proceder a la ordenación de toda la bolsa de suelo constituida por los terrenos municipales y parte de las dos fincas de los Tartiere, que acogen los dos bosquetes, separados por la autovía AS-II, a través del plan especial", subrayan los técnicos municipales que se han encargado de preparar la licitación.

En concreto, con un presupuesto de 35.000 euros y un plazo de ejecución establecido en dos años, la empresa que se haga con el encargo recién licitado deberá redactar el plan especial de protección de La Acebera previsto en el planeamiento municipal. Este documento tiene como objetivo la preservación del medio ambiente y el paisaje de la finca, incluyendo las zonas de bosquetes propiedad de los Tartiere, así como de la flora y la fauna del conjunto", de forma que "se garantice la continuidad de las masas boscosas y se evite poner en riesgo sus valores naturales a través de la imposición de restricciones de uso a los terrenos". Además, el contrato recoge que la adjudicataria  "establezca y ordene los usos que favorezcan su aprovechamiento, poniendo en valor el patrimonio municipal de suelo y otorgar el mejor servicio posible a los ciudadanos". En este sentido, el encargo incluye que se facilite el aparcamiento público exterior al espacio boscoso.

De forma paralela, la adjudicataria también deberá abordar otro plan especial para la protección de las riberas de los ríos Nora y Noreña en las zonas anexas a La Acebera. En este caso, el objetivo es potenciar la defensa de la vega de los ríos y dar continuidad a las sendas fluviales peatonales y ciclistas existentes, fijando un régimen de usos que y garantice la preservación de las condiciones ambientales. La idea es abarcar la mejora y reforestación de todo el espacio colindante.