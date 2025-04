El colegio de La Fresneda, lección de Infantil a todo color: "Se favorece el desarrollo de los niños en todos los sentidos"

En las paredes del edificio de Infantil del colegio público La Fresneda (Siero) cuelgan reproducciones de algunos de los cuadros más relevantes de artistas como Pablo Picasso, Dalí, Yayoi Kusama o Piet Mondrian. Todos están hechos por los propios alumnos, de entre tres y cinco años de edad, y la responsable de esta gran producción de obras es Vanesa Giraldo, una de las profesoras del centro educativo, que ha transformado el colegio en una auténtica galería de arte.

"Siempre me gustó hacer expresión plástica como tutora en el aula y, por otra parte, quería transmitir un poco de esa pasión que yo siento hacia mis alumnos", explica Giraldo. Todo comenzó cuando la docente, que inició su andadura en el colegio en 2022, pasó a ocupar el cargo de profesora de apoyo y asumió la realización del taller de arte. Para ella es fundamental trabajar la expresión plástica porque "es un lenguaje más con el que los niños expresan sus sentimientos, sus emociones o lo que conocen". Además, señala que "es muy importante porque favorece el desarrollo de los niños en todos los sentidos". "No es solo recortar y pegar, sino que aporta muchísimas más cualidades al desarrollo integral de los pequeños", afirma.

El objetivo principal de estas actividades es "potenciar y fomentar su creatividad". Y es que, según la docente, "los niños son creativos de forma innata, pero también es importante seguir trabajándola".

Los talleres comenzaron el curso pasado basándose en artistas que se acercaban a lo que estaban conociendo en el propio centro, como Kate Haring o Hervé Tullet. "Este año opté por trabajar también a otros más clásicos, para que viesen un poco la diferencia entre unos y otros". Monet o Romero Britto son algunos de ellos.

Dentro de los talleres celebran también ocasiones especiales: sucede cuando se festeja una efeméride determinada y se intenta que haya una expresión artística determinada. Se hace, por ejemplo, con el Día de la Paz, el de la Poesía o el de la Mujer. Para este último, se quiso hacer referencia a mujeres artistas. "Vimos en clase a algunas de ellas como Sonia de la Hunay, Frida Kahlo o Hilma Af Klint", indica la docente, que apunta que los murales resultantes de la labor de los escolares se realizan de manera totalmente colaborativa, de modo que "todos aporten su parte".

A través de técnicas como la acuarela, los gomets o simples lápices de colores, Giraldo consigue que los pequeños den su propio punto de vista a una obra determinada, convirtiéndola en una creación única y especial. Y para ello, no necesita gran cosa. "Me gusta jugar con el factor sorpresa, para mantenerlos motivados, y solemos usar elementos que normalmente no se usan para pintar", explica. Así, muchos de los resultados se obtienen a traves de objetos como un limpiacristales, un tenedor de plástico o, incluso, un centrifugador de lechuga.

Además, ha habilitado la sala que hacía las veces de biblioteca de Infantil como un espacio multidisciplinar artístico: "Quería tener un lugar donde ellos pudieran dar rienda suelta a su creatividad con un ambiente adecuado y relajado". Y, aunque no la puede usar todas las veces que le gustaría, "está funcionando muy bien porque tienen los materiales al alcance, una zona donde poder trabajar en el suelo, otra para exponer sus trabajos y otra donde poder relajarse", detalla.

Uno de sus nuevos proyectos durante este curso es la maleta viajera, actividad dirigida a los alumnos de cinco años. Bajo el título "Un viaje con arte", cada niño se lleva el maletín durante el fin de semana. En su interior, "alberga material e información sobre distintos artistas para inspirarles y que luego ellos hagan su propia obra de arte, con la implicación también de sus familias".