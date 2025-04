"Cepi, un muñeco coleccionable en edición limtada", la imagen del alcalde de Siero que crea la Inteligencia Artificial

"Cepi, un muñeco coleccionable en edición limtada". La imagen del alcalde de Siero, Ángel García, que habría sido creada con una aplicación de inteligencia artificial y que reproduce una figura en miniatura del regidor con varios "accesorios" que la acompañan, la ha compartido él mismo en sus redes sociales con el tono de humor que caracteriza algunas de sus publicaciones.

"Llegó el muñeco coleccionable de edición limitada 'Cepi', Alcalde de Siero. Y tú, ¿ya has creado el tuyo?", escribe el regidor junto a varios hastags, entre ellos, #siero #inteligenciaartificial. Entre las piezas que acompañan a la figura hay una camiseta del Real Oviedo, una bicicleta, un árbol, una bota de montaña, una gorra, una moto, una figura alusiva al yoga y, cómo no, un pitufo.

Además de este personaje azul que se ha popularizado en el concejo desde que se instaló uno gigante en la rotonda de Puente Nora, el alcalde es amante de la montaña, el yoga y las competiciones de moto GP. La gorra con el lema "Siero first" también es uno de los regalos institucionales locales (como los pitufos en miniatura) y la bicilcleta no podía faltar en el kit que acompaña al "alcalde de los carriles-bici". Su oviedismo futbolístico es conocido y la marca "Siero verde" que forma parte del proyecto para el concejo justifica el árbol que aparece como "accesorio" del "muñeco coleccionable Cepi". No falta detalle, ni siquiera la sudadera de la que el alcalde tiene más de un modelo, serigrafiada con el lema "Because there is no planet B" (Porque no hay un planeta B), en referencia a la necesidad de cuidarlo y otra de las marcas por las que quiere destacarse el municipio.