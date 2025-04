Siero puede limitar el acceso a expedientes por protección de datos y otras causas, avala el TSJA

Los grupos municipales no pueden acceder de manera libre e ilimitada al sistema informático del Ayuntamiento que almacena todos los datos de gestión y expedientes del Consistorio, llamado "AUPAC", porque permitirlo supondría el riesgo de dejar desprotegidos datos de índole personal y otros de carácter reservado que, además, no se consideran necesarios para el ejercicio de la oposición. Así lo entiende el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que falla contra la pretensión del Partido Popular de Siero, que había denunciado trabas en este sentido para su labor de control y fiscalización del gobierno local. El fallo es una respuesta que supone la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por los populares, a su vez como recurso de apelación frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Oviedo, que tampoco les daba la razón. Los conservadores aún tienen la posibilidad de acudir al Supremo con un recurso de casación.

Los hechos que originan este caso se remontan a octubre de 2023, momento en el que Juan Luis Berros, portavoz de la formación popular sierense, denunciaba mediante recurso contencioso-administrativo la negativa por parte del Consistorio al "acceso al sistema Aupac", solicitando "que se autorice a todos y cada uno de los concejales del grupo el acceso a la información y documentación municipal". El pasado noviembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo ya daba la razón al Consistorio, que se basó en un informe jurídico que concluía que la reclamación no se ajustaba a derecho. En aquel momento, el alcalde, Ángel García, quiso aclarar que tanto los populares como cualquier otro grupo municipal, sí "tienen acceso a cualquier expediente que pidan ver y que tenga relación con el desempeño de su cargo para que puedan ejercer la labor de fiscalización y de oposición, tanto en comisión como en cualquier órgano pleno".

El alcalde apuntó que "no estamos negando el acceso a una determinada necesidad de información a través de la aplicación informática, sino que de lo que se trata es de evitar que se abra una vía de acceso general e incontrolada a la información y documentación de los excedentes administrativos que obran el sistema". Es decir, "no es que le neguemos la información, lo que negamos es que tenga acceso incontrolado, infinito a todo lo que hay en el ayuntamiento".

El análisis y fallo del TSJA apunta a que "no se puede dejar, al azar de una determinada actuación, desprotegidos datos y expedientes ajenos al interés de la actuación política". “Así, si bien existe una legitimación clara para que los concejales tengan acceso a la información, el principio de calidad de datos exige aplicar un criterio de proporcionalidad en el manejo de los datos personales, proporcionalidad que impide el acceso masivo pretendido en la petición formulada al Ayuntamiento de Pola de Siero. Obsérvese que lo que se solicita es el acceso de todos y cada uno de los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Siero el acceso a la información y documentación municipal por medio de la referida aplicación informático, sin acotar que se trate de asuntos incluidos en el art. 15 aparatados a), b) o c) del ROF. No se está negando el acceso a una determinada y necesaria información a través de la aplicación informática, sino que lo que se trata es de evitar que se abra una vía de acceso general e incontrolado a la información y documentación de los expedientes que obran en el sistema", dice el fallo judicial.

El criterio del TSJA da por válida la afirmación de que cuando los Concejales son convocados para el Pleno y las Comisiones Informativas, los expedientes de los acuerdos a deliberar incluidos en el Orden del Día de la correspondiente sesión, se ponen a su disposición a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Tambiem que, igualmente, a través de la Sede Electrónica, tienen acceso permanente al Libro de Resoluciones de la Alcaldía y Concejalías Delegadas. Del mismo modo, "cuando un concejal solicita el acceso a un expediente concreto, se le permite a través de la aplicación AUPAC en un equipo informático municipal habilitado al efecto". Hay otro punto clave en el fallo, y es que se indica que el AUPAC "no dispone de utilidades específicas para la anonimización de información confidencial y afectada por el

"Todos los argumentos del Grupo apelante se concretan en las posibilidades del sistema para establecer las limitaciones que garanticen la protección de datos, y la limitación de acceso, de forma que se podrían establecer barreras para evitar excesos. Pero esto no es lo que se suscita aquí, sino la posibilidad de un acceso generalizado, cualquiera que sea la naturaleza y tipo de documentos, al margen de la concreta relación con los asuntos de interés para el ejercicio de la función, lo que puede calificarse de solicitud indiscriminada y genérica, que pude dejar, al albur de una determinada actuación, desprotegidos datos y expedientes ajenos al interés de la actuación política, como en el caso de acceso a expedientes tributarios de los ciudadanos, de solicitudes y autorizaciones administrativas, etc, de forma indiscriminada, y sin justificación previa. No se trata de permitir el acceso a determinados expedientes a través de la plataforma, bien porque este viniera amparado en la norma legal y reglamentaria sin previa autorización; o apareciera con claridad el interés del solicitante; y ello a través de la plataforma; sino, como decimos, una habilitación de acceso generalizad a esta. Por todo lo expuesto, procede la desestimación del recurso", dice el fallo del TSJA.

El alcalde valoró este lunes la situación tras el fallo del TSJA. "Lo que tengo que decirle al señor Berros es que, desde que ha llegado al Ayuntamiento, su objetivo único es denunciar todo, es la única manera que tiene de hacer política, el judicializarla, y más bien, en lugar de hacer política, lo que hace es de abogado, que es su profesión y a lo que se dedica. Probablemente, usa su puesto como portavoz del principal partido de la oposición para captar posibles clientes", dijo.

Insistió, como ya ha manifestado en otras ocasiones, en que "es muy triste que en los tiempos que nos toca vivir, en los que la política es muy necesaria, haya gente que haga de ella algo tan poco útil a la sociedad, como es este caso, que a lo único que se dedican es a intentar confrontar, a intentar generar conflicto permanente, odio, enfrentamiento, denunciarlo todo, y nunca el buscar soluciones o que la sociedad pueda avanzar y resolver los problemas o los retos a los que se enfrentan, abordándolos con optimismo".

El regidor recordó que "el portavoz del PP lleva tres denuncias hechas contra el alcalde, además de esta que se archivó, hizo dos más respecto del uso de las instalaciones deportivas". "Una la hizo por la vía penal y la otra la hizo como una querella criminal personal contra mí. Tengo que recordar que las dos fueron archivadas y el portavoz del PP ni tan siquiera pidió disculpas a los ciudadanos ni a mí. Yo nunca voy a decirle a nadie que no denuncie si cree que hay motivos para ello, pero si la denuncia es archivada, que asuman responsabilidades políticas, económicas y humanas", explicó.

La sentencia dictada por el TSJA recoge que "contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, recurso de casación en el término de treinta días, para ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo si se denuncia infracción de legislación estatal o por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia si lo es por legislación autonómica".