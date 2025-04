Luis Vega y el placer de la búsqueda: esta es la exposición que se puede ver en Lugones hasta finales de mes

El artista plástico Luis Vega protagoniza una exposición en la Casa de Cultura de Lugones. La muestra, que lleva por título "El agrado de buscar”, podrá visitarse hasta el 29 de abril, de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 horas.

Vega presenta una selección escultórica y pictórica compuesta de unas 65 obras, para cuya ejecución ha utilizado diversas técnicas pictóricas y fotográficas, plasmadas en diferentes formatos. El resultado final son composiciones que invitan a la meditación y la reflexión. Por ello las obras no disponen de título, con la intención de no influir en su interpretación. A su vez, emplea recursos como la desubicación y el contraste, con la finalidad de potenciar los sentidos crítico y reflexivo. Con esta exposición, Vega quiere reivindicar el placer de buscar, no de encontrar algo. El planteamiento de nuevas preguntas que, sin este proceso de búsqueda, no serían posibles. "En definitiva, resaltar la curiosidad que nos mantiene vivos", destaca.

Luis Vega (Lebrija, 1963), está afincado en Oviedo desde 1993. Diplomado en Magisterio, ha ejercido de maestro y como empleado de banca. Su formación artística se desarrolló en diferentes talleres de pintores asturianos y en la Escuela de Artes Plásticas de Oviedo, aunque su pasión por el arte surgió en su juventud, cuando residía en Medina de Rioseco y entabló amistad con varios artistas riosecanos.

Ha protagonizado múltiples exposiciones de pintura en galerías privadas y salas públicas de Castilla y León, Asturias y Cantabria.