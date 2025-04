Declaran testigos del supuesto cabezazo del alcalde de Bimenes a un edil de Noreña: "Estaba alterado y le llamó facha y maricón de mierda"

"Me zarandeó, me cogió por el pecho y me pegó un cabezazo". El concejal de IU de Noreña Francisco Javier Ardura Suárez, que denunció el pasado octubre ante la Guardia Civil al alcalde de Bimenes, Aitor García, por supuestamente agredirle física y verbalmente, mantuvo su versión de los hechos esta mañana ante el juez. El edil y el regidor yerbato declararon ante el magistrado de la sala de vistas número tres del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pola de Siero y ambos llevaron testigos. Los del denunciante corroboraron que Aitor García le dio un cabezazo a Francisco Javier Ardura durante el funeral de la hermana de la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, y que le insultó. "Aitor estaba muy nervioso, claramente alterado, y le llamó facha, fascista, vete de aquí, maricón de mierda", declararon.

El regidor de Bimenes, por su parte, negó la mayor. "Ni lo insulté ni lo agredí", dijo. Solo, añadió, "le afeé que estuviese en el funeral de la hermana de la alcaldesa de Noreña, porque era público y notorio que no era bienvenido". Sus testigos, dos ediles, así lo confirmaron también. "En ningún momento pasó eso. Aitor se limitó a decirle (a Francisco Javier Ardura) que no era bienvenido", señalaron. Como mucho, apuntaron, "pudo decirle que no tenía vergüenza".

El concejal de IU Francisco Javier Ardura esta mañana / Fernando Rodríguez

Los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de octubre de 2024 antes del mencionado funeral de la hermana de la regidora de Noreña, Amparo Antuña, que se celebró en esa localidad. Según el relato ofrecido por Ardura, en el momento de la agresión se encontraba en las inmediaciones de la iglesia de Noreña con la intención de mostrar sus condolencias cuando "de forma inesperada y totalmente por sorpresa, sin motivo" el alcalde de Bimenes se separó de la comitiva de la regidora, de la que formaba parte, para encararse con el portavoz de IU y comenzar a insultarlo.

"Me empezó a gritar y a llamarme facha e hijo de puta, y yo no entendía nada porque en la vida he cruzado una palabra con él", señaló Ardura en la denuncia ante la Guardia Civil. La situación fue a más y, tras los improperios, "me lanzó un cabezazo, sin más". "Por suerte, alguien que no conozco lo sujetó y otra persona que estaba a mi lado se interpuso, porque podría haber sido peor", relató el denunciante.

En medio de la confusión a las puertas del templo, el alcalde de Bimenes "volvió a unirse al grupo de la alcaldesa de Noreña y entró en la iglesia mientras seguía mirando hacia atrás y gritándome facha", aseguró Francisco Javier Ardura, que tuvo que ser ayudado por sus acompañantes porque "en ese momento me quedé en shock". "No sabía qué hacer, tuvieron que cogerme y sacarme de allí", contó.