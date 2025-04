El PP denuncia los retrasos en la reparación del instituto de La Fresneda

Cruce de acusaciones y matizaciones sobre el estado del IES de La Fresneda. La diputada regional y portavoz de Educación, Gloria García, denunció junto a la también diputada regional y presidenta del PP de Siero, Beatriz Polledo, que la Consejería de Educación está "haciendo caso omiso" a las reclamaciones remitidas por la AMPA y el Consejo Escolar del centro educativo.

García sostiene que el 19 de noviembre de 2024 ya se reunieron con representantes de las familias "para analizar las deficiencias de un centro que la Consejería definía como pionero en materia constructiva y pedagógica, pero desde el inicio ha presentado deficiencias de construcción y de calidades", asegura.

Desde entonces "han pasado 5 meses y la Consejería aún no ha dado solución a las reparaciones con las que se comprometieron y algunas de ellas las ha tenido que hacer el propio centro educativo", alertan. Además, García indica que febrero de este año la Consejería envió al instituto de La Fresneda 55.000 euros para obras. "No entendemos por qué si son problemas que aparecieron nada más estrenar el centro, por lo que son defectos de ejecución, no se exige a la empresa constructora que haga estas reparaciones", lamenta, antes de señalar que "nos tememos que empiece el curso nuevo sin arreglos".

La consejera de Educación, Lydia Espina, respondió por su parte inmediatamente a estas quejas asegurando que la empresa constructora "realizó ya la reparación del pavimento del gimnasio del IES de La Fresneda, que era una de las principales reivindicaciones de la asociación de padres y madres del centro". "Por lo tanto, no es cierto que se estén ignorando sus reclamaciones", añadió.

Además, "está estudiando posibles soluciones para realizar el saneamiento de los baños de la forma más sencilla y funcional posible", y por su parte, la Consejería de Educación "está preparando la documentación para licitar la mejora del acabado del pavimento de la pista deportiva, cuya obra se prevé que se pueda ejecutar durante el verano", asegura Espina.