El supuesto cabezazo que el alcalde de Bimenes propinó "sin motivo" a un concejal de Noreña llega a juicio: los dos políticos declaran hoy ante el juez

El alcalde de Bimenes, Aitor García, se ha sentado esta mañana en el banquillo de la sala de vistas número tres del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pola Siero por supuestamente haber agredido física y verbalmente al edil de IU de Noreña Francisco Javier Ardura Suárez el pasado mes de octubre. La víctima presentó por los hechos una denuncia ante la Guardia Civil, en la que acusó al regidor yerbato, de la formación independiente Asturianistas por Bimenes, de haberle propinado un cabezazo "de forma inesperada y totalmente por sorpresa, sin motivo".

Los dos, Aitor García y Francisco Javier Ardura, llegaron esta mañana al Juzgado de Pola de Siero para prestar declaración ante el juez. Los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de octubre de 2024 antes del funeral de la hermana de la regidora de Noreña, Amparo Antuña, que se celebró en esa localidad.

Según el relato ofrecido por el propio Ardura, en el momento de la agresión se encontraba en las inmediaciones de la iglesia de Noreña con la intención de mostrar sus condolencias cuando "de forma inesperada y totalmente por sorpresa, sin motivo" el alcalde de Bimenes se separó de la comitiva de la regidora, de la que formaba parte, para encararse con el portavoz de IU y comenzar a insultarlo. "Me empezó a gritar y a llamarme facha e hijo de puta, y yo no entendía nada porque en la vida he cruzado una palabra con él", señaló Ardura. La situación fue a más y, tras los improperios, "me lanzó un cabezazo, sin más". "Por suerte, alguien que no conozco lo sujetó y otra persona que estaba a mi lado se interpuso, porque podría haber sido peor", relató el denunciante.

En medio de la confusión a las puertas del templo, el alcalde de Bimenes "volvió a unirse al grupo de la alcaldesa de Noreña y entró en la iglesia mientras seguía mirando hacia atrás y gritándome facha", aseguró Francisco Javier Ardura, que tuvo que ser ayudado por sus acompañantes porque "en ese momento me quedé en shock". "No sabía qué hacer, tuvieron que cogerme y sacarme de allí", contó.

Francisco Javier García, en los Juzgados de Pola de Siero / Fernando Rodríguez

Aitor García siempre ha declinado valorar lo sucedido a LA NUEVA ESPAÑA. Mientras el regidor guarda silencio, varias organizaciones políticas condenaron lo sucedido. Entre ellas la dirección regional de IU, que expresó "todo su apoyo y solidaridad a nuestro concejal en Noreña, Francisco Javier Ardura". "En política y en la vida, la violencia de cualquier tipo no puede tener cabida", indicó Maximino García, secretario de Organización de la formación y alcalde de Morcín.

"La renuncia expresa a la violencia de cualquier tipo es una exigencia general que se convierte en deber para los cargos públicos y, muy especialmente, para los que han sido elegidos por la voluntad popular, pues todos ellos representan al conjunto de una población que merece y reclama poner fin a cualquier forma de intolerancia", añadieron desde la dirección de IU en un comunicado. "En atención a estos principios, desde Izquierda Unida de Asturias rechazamos cualquier tipo de agresión física, verbal o a través de cualesquiera medios puedan utilizarse, al tiempo que confiamos en que este lamentable e incomprensible episodio de violencia injustificada, cuyos motivos no alcanzamos a entender, no vuelva a repetirse: no se trata de pedir perdón sino de asumir como deber inexcusable, en consideración hacia la ciudadanía, la búsqueda de vías de diálogo, cuando se discrepa en lo político, y templanza y mesura en el resto de situaciones vitales", prosiguió IU.