Siero vive una jornada de caos entre tiendas cerradas y colas para repostar

Siero ha vivido una jornada de desconcierto en todos los frentes, con los supermercados cerrados, los locales de hostelería a oscuras y despachando a la gente y comentarios a pie de calle de lo más variopintos. Desde "esto ye el fin del mundo " hasta "fueron los rusos ", mientras muchos se hacían cábalas para ver cómo cocinaban sin vitrocerámica.

Los supermercados y los bancos echaron el cierre al poco del apagón ante la imposibilidad de operar, con los trabajadores dentro de los establecimientos esperando "a ver qué pasa", señalaban con impotencia.

En la sidrería El Polesu sus responsables se vieron en la obligación de decir a la gente que no entrara, porque "no podemos dar comidas, tenemos que mantener las cámaras de frío cerradas por si esto se alarga, y en la cocina sin luz es imposible", explicaba el responsable a los que se acercaban al local. Sólo pudo comer un turno de trabajadores que se había sentado a primera hora en una mesa exterior para los que había comida "de milagro".

En el centro de salud los trabajadores se agolpaban en la puerta sin saber miy bien qué hacer. Las urgencias estaban siendo atendidas pero las citas ordinarias empezaron a cancelarse según avanzaba la mañana. Un grupo de trabajadoras se aprovisionó de pan, empanadas y embutidos en previsión de no poder comer caliente, y de una tarde complicada. "No funcionan los móviles, y no podemos llamar al 112, está todo caído", se lamentaban. En el parque, los mas mayores toman el sol ajenos al revuelo, y en las gasolineras, cierre generalizado salvo algunas excepciones. En Marcenao se sirvió combustible gracias a un generador, y se registraron numerosas colas de usuarios deseosos de llenar el depósito.

Parque Principado tuvo que echar el cierre a mediodía, con los empleados de las tiendas sentados a la puerta, muchas persianas sin poder bajar. Una estampa parecida a de la pandemia, con el aparcamiento vacío y los pasillos sin gente.