La ingeniería que diseñó el bulevar de Lugones también redactará el plan de ampliación de La Acebera

La misma firma gijonesa de ingeniería a la que se le encargó el plan especial de la cuarta fase del bulevar de Lugones, la obra más importante del mandato municipal, se encargará también de diseñar otra de las grandes intervenciones urbanísticas que serán claves para la expansión de la localidad más poblada del municipio. Y es que el Ayuntamiento de Siero acaba de decidir la adjudicación a la empresa Bauschinger del contrato para redactar sendos planes especiales para la protección de La Acebera y de las riberas de los ríos Nora y Noreña en las zonas anexas a ese gran espacio verde lugonense. Ambos documentos, previstos en el Plan General de Ordenación (PGO) de Siero, estarán listos en dos años.

El primer plan especial tiene como objetivo que el gran "pulmón verde" de Lugones incorpore a su superficie otros 145.000 metros cuadrados que hoy pertenecen a once fincas de propiedad particular en su entorno. La adquisición de estos terrenos por parte del Ayuntamiento se efectuaría mediante compra o permuta, preferentemente. En el caso de que no haya acuerdo con los dueños, el Consistorio procedería a su expropiación.

La documentación con la que trabajarán los encargados de diseñar el plan especial recoge que esta intervención incluya también la renaturalización de los cauces fluviales para evitar la inundabilidad de los terrenos. Además, prevé incorporar la senda fluvial de conexión entre las de Parque Principado y La Fresneda, generando un gran anillo verde perimetral en torno al núcleo de Lugones.

El plan para la protección de las riberas de los ríos Nora y Noreña en las zonas anexas a La Acebera busca potenciar la defensa de la vega de los ríos y dar continuidad a las sendas fluviales peatonales y ciclistas existentes. Para ello, se fijará un régimen de usos que garantice la preservación de las condiciones ambientales. También se abordará la mejora y reforestación de todo el espacio limítrofe.

Por lo que se refiere al bulevar, el encargo del Ayuntamiento ha consistido en definir la urbanización, con viales y zonas verdes, del tramo de 800 metros que va desde la calle Leopoldo Lugones hasta su entronque con Río Ibias y la glorieta de la avenida del Castro. Con ello, se pretende completar la ordenación de los viales y el tráfico en la zona norte de la localidad. La futura calzada dispondrá de carril bici y se extenderá durante esos 800 metros con la apertura de la calle que quedó inacabada en un lateral de Tartiere Auto.

El plan especial para ejecutar la cuarta fase del bulevar, en la que está prevista una inversión global público-privada de 9,5 millones de euros, ha pasado el filtro del Principado, que emitió recientemente un informe ambiental estratégico favorable a la actuación planteada por el Ayuntamiento.

Con el plan especial ya encarrilado en la administración regional, el calendario que maneja el Consistorio prevé que la constructora Grupo Casado empiece en junio los trabajos para urbanizar parcelas y viales.