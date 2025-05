Lucía Noval: "La Pola es injusta, no solo conmigo, y critica desde la ignorancia"

La ausencia de una Sociedad de Festejos en Pola de Siero y la organización de los Güevos Pintos desde el ámbito municipal han hecho correr ríos de tinta en los últimos días. De forma especial en redes sociales. En ellas se pueden leer ácidas críticas a la actitud de la junta saliente, tras no salir adelante la candidatura que se presentó el pasado mes de marzo, y la situación de inactividad en la sociedad, que no tiene pinta de solucionarse de momento y volvería a dejar en manos municipales la preparación de la tercera gran fiesta de la capital sierense: el Carmín.

Precisamente en las redes sociales, y de forma pública, ha querido desahogarse la que hasta ahora era presidenta de la Sociedad, Lucía Noval, que no ha escatimado en críticas a sus detractores y que ha obtenido aplausos y también agrias réplicas a las palabras que ha publicado.

"Sé que son pocos los alborotadores que expresan su odio y demuestran su ignorancia, al margen del resto de 13.000 que, con más sentido común, en numerosas ocasiones me dieron ánimos y las gracias", comienza Noval su alegato, antes de afirmar que "me duele profundamente tener que leer que fueron los mejores Güevos Pintos de todos, cuando es la primera vez que carecen de programación". "Es decir, si hay vermú y orquesta, nos vale, exactamente igual que cualquier otra fiesta de Asturias, y no es justo. Nuestras fiestas son únicas y formadas por tradiciones que fueron inexistentes", critica Lucía Noval, antes de volver a recordar "a todos aquellos que vierten su odio sin argumentación" que "cuando entramos, fue porque el anterior presidente se fue antes de terminar el mandato, dejando tras de sí, además, una deuda a la que hacer frente".

Noval incide en el esfuerzo que su sociedad llevó a cabo, cuando "la subvención que aporta el Ayuntamiento de Siero es la más baja de toda Asturias", y lamenta no haber recibido ni una llamada en este tiempo para mejorar la colaboración.

"¿Creéis que no queremos traer a las mejores orquestas, más servicio de seguridad, más publicidad?", se pregunta, antes de señalar que "las cifras son las que son: 125.000 euros en gastos al año y 10.000 de aportación para cada una de las fiestas por parte del Ayuntamiento".

"Disfrutabais de unas fiestas con programación, financiadas con nuestro esfuerzo y dedicación, y ahora disfrutasteis de una orquesta pagada con vuestro dinero", recuerda a los polesos tras el paso de "París de Noia" por la Pola en la tarde Güevos Pintos. Y concluye tajante: "Hay un pequeño porcentaje de personas que ha sido extremadamente injustas y desagradecidas con nosotros y que al fin y al cabo, nos han hecho bastante daño moral".

"Creo que La Pola es injusta, y no solo conmigo, sino con muchas personas por esa facilidad para criticar y desprestigiar desde la ignorancia. Y eso, me produce una grandísima decepción", sentencia Noval.