Espectacular concierto a ritmo de bandas sonoras en la Pola: así fue el último recital en el Teatro Auditorio

El Teatro Auditorio de Siero acogió con lleno y entusiasmo el concierto conjunto de la Banda de Música de Siero y la Banda del Conservatorio Profesional de Sabadell, una de las citas centrales del intercambio cultural impulsado por la Asociación Sierense Amigos de la Música. El evento se enmarcó en el proyecto cultural que conmemora los cuarenta años de andadura de la agrupación sierense, y fue una muestra vibrante de conexión a través de la música.

Bajo el título “Bandas sonoras: Siero y Sabadell en concierto”, el recital ofreció un programa repleto de piezas conocidas y queridas por el público, con arreglos de obras emblemáticas como Exodus, What a Wonderful World, La La Land, The Lord of the Rings, UP o The Best of Henry Mancini. La interpretación de piezas tradicionales de cada parte, Cançó del lladre y El Carmín de la Pola, sirvieron como guiño mutuo entre ambas agrupaciones, dirigidas por David Magrané y Emilio Huerta Villanueva.

El encuentro, además de musical, fue también un acto de hermandad y enriquecimiento cultural. En el tramo final del concierto, las dos bandas se intercambiaron regalos simbólicos: la Banda de Siero obsequió a sus compañeros catalanes con unos tradicionales güevos pintos, mientras que los músicos de Sabadell ofrecieron un libro ilustrado con rincones de su ciudad, como muestra de afecto y recuerdo del intercambio.

La amplia asistencia y la cálida acogida del público sierense dieron buena cuenta del éxito del evento. “Este tipo de encuentros no solo promueven la integración a través de la música, sino que crean lazos culturales duraderos y experiencias inolvidables para nuestros músicos. Esperamos que este sea el primero de muchos encuentros”, destacaron desde la organización.

El concierto supuso una oportunidad para compartir escenario, talento y emoción, en una jornada que quedará en el recuerdo de todos los asistentes. Está previsto que la Banda de Música de Siero devuelva la visita a Sabadell en el último trimestre del año, cerrando así este intercambio con una nueva celebración musical.