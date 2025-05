"Las tres amigas", de feria en feria con Alejandro Casielles: "Siempre tuve muchas ganas de hacer algo así"

"Las tres amigas" es un nombre singular para un queso. Aunque la razón de la denominación puede intuirse, esta suele llamar la atención en las muchas ferias a las que acude la quesería de Alejandro Casielles. Lo bautizó así porque "es una pieza que lleva las tres leches", un 60 por ciento de vaca, un 20 por ciento de oveja y el 20 por ciento restante de cabra", explica el artesano quesero, que también sabe que la elección ha servido para "diferenciarlo un poco y ser un poco más original".

Casielles, que tiene la sede de la quesería en Vega de Poja, recuerda que "cuando empezamos aquí hacíamos queso de cabra cien por ciento y luego pasamos al de de dos leches, vaca y cabra, que era lo que hacía María José, la antigua propietaria". Sin embargo, su dueño actual reconoce que "siempre tuve muchas ganas de hacer algo con oveja y por eso comenzamos con 'Las tres amigas' hace algo más de dos años". Es un producto de corteza natural, sin aditivos ni conservantes, de colores marfiles y un sabor suave, explica.

Además, cuenta con la marca de calidad de Queseros Artesanos otorgada por la Asociación de Queseros Artesanos del Principado de Asturias, la calificación Alimentos del Paraíso Natural "al estar elaborado con más de un 50 por ciento de leche de la zona", y logró dos bronces de los World Cheese Awards en 2023 y 2024.

Las piezas, con distintos tamaños y envoltorios, recorren de la mano del artesano las ferias de Asturias y algunas en España, tanto de artesanos queseros como mercados medievales. Alejandro Casielles comenzó a participar en ellas porque "vengo del sector de la hostelería y, cuando cambié, los fines de semana me aburría en casa y necesitaba una manera de distraerme".

Se define como una persona "muy echada para adelante, que me gusta probar y experimentar cosas nuevas". Así que comenzó con una primera experiencia en Madrid. "Me gustó mucho el formato, pero es un tema muy complicado. Hay ferias que tienes que estar bajo la lluvia, otras en las que no vendes lo suficiente como para que te compense. Es duro y sacrificado, por eso tiene que gustarte, si no, olvídate", sentencia.

Suele participar con asiduidad en las ferias de Salas, Ribadesella, Gijón, Avilés, Bueño o en La Ascensión, en Oviedo. Y, por supuesto, en el Mercado Tradicional de Vega de Poja, porque es en la localidad en la que está ubicada la quesería, y que este año tendrá lugar los próximos 24 y 25 de mayo. "Siempre intentamos estar, porque es de la gente del pueblo y hay que apoyarse", explica.

No hay nada que más satisfacción le produzca a Alejandro Casielles que llevar a Asturias por bandera. Por eso, a las ferias de fuera de la región, como la de Trujillo (Cáceres) o la Fromago Cheese Experience (Zamora), suele llevar, además de sus productos, quesos con denominación de origen. "Llevo Cabrales, Gamonéu, Afuega'l pitu, Casín o La Peral, además de embutidos o las conservas del 'Viejo Pescador'".

Su próximo objetivo es la Feria del Queso y el Vino de Avilés, a la que suele ir siempre, y en donde en esta ocasión presentará una nueva producción. "Mi gran sueño era hacer un queso solo de leche de oveja y por fin he conseguido hacerlo realidad. Ya lo tenemos casi todo listo para darlo a conocer en el mercado avilesino". "Oveja y punto", un nuevo queso que recorrerá España desde Siero junto a "Las tres amigas" de la mano de Alejandro Casielles.