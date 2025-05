El PP de Siero denuncia "deficiencias" en el Servicio de Ayuda a Domicilio

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Siero, Juan Luis Berros, ha denuncia la "deficiente" prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el concejo por parte de la empresa actualmente adjudicataria, así como "el nulo control" por parte de los responsables municipales que deben de velar por el adecuado servicio. Las críticas del PP se producen después de reunirse con varias familias afectadas, que han detallado situaciones “intolerables”, a juicio del grupo en la oposición municipal.

Y ponen como ejemplo "sangrante" el caso de una mujer de Argüelles que tiene reconocida prestación de 37 horas al mes. Reconocida con una dependencia severa, "se ha visto afectada por los constantes cambios de personal de la empresa adjudicataria, lo que ocasiona importantes disfunciones como retrasos continuos en los horarios de prestación del servicio al no conocer la ubicación de la casa, el no saber lo que tiene que hacer porque nadie se lo indica, incluso el no haber acudido en varias ocasiones a prestar el servicio, quebrando la confianza de la familia que, entendiendo que en los horarios establecidos está siendo atendida, en realidad no lo está en modo alguno", lamenta Berros.

Ante esta y otras situaciones que sufren los usuarios del servicio de atención a domicilio en Siero, el portavoz del PP recuerda que “la responsabilidad no sólo es de la empresa, sino que se extiende a los máximos responsables de la concejalía de Servicios Sociales, e incluso a la alcaldía, por falta de control, vigilancia y adopción de medidas al respecto, conforme al Reglamento Municipal del Servicio de Ayuda a Domicilio y al propio contrato de adjudicación". La familia de esta afectada ya ha interpuesto hasta nueve denuncias "que únicamente han obtenido la pasividad y el silencio municipales", critica Juan Luis Berros.

Para el portavoz de los populares es "inexplicable" que los afectados y sus familias no reciban "una simple llamada de los responsables políticos de este pilar básico de la asistencia y bienestar social municipal".