Baños nuevos al fin en el Peña Careses: Siero hará la reforma de los aseos del centro educativo poleso

La Escuela de Educación Infantil Peña Careses, de Pola de Siero, contará con unos nuevos aseos y una renovada red de saneamiento para el próximo curso. El proyecto para la mejora de las instalaciones acaba de ser aprobado por el Ayuntamiento. Así lo han anunciado este martes el alcalde de Siero, Ángel García, la concejala de Educación, Eva Iglesias, y los técnicos municipales Juan Freije y Daniel Navarro.

Los aseos del centro educativo se encuentran en bastante mal estado, debido a su antigüedad, ya que aún se conservan los originales, de hace alrededor de 70 años. En este sentido, los técnicos apuntaron que "esto produce unas condiciones de insalubridad, humedades, filtraciones y malos olores que es necesario reparar íntegramente".

Los trabajos, que comenzarán en cuanto termine el curso escolar, el próximo 20 de junio, se prolongarán durante dos meses, para evitar molestias tanto a alumnos como a profesores, y que puedan estar listos para el inicio del próximo curso. En primer lugar, se procederá a la demolición de todo el solado, para localizar el saneamiento general y rehacerlo por completo.

El proyecto incluye también la reposición de azulejos, sanitarios y mamparas, por lo que "se aprovechará para modernizar todas las instalaciones y hacer un baño accesible". Además, también se renovará la instalación eléctrica y todo el sistema de fontanería, incluyendo la grifería.

La edil destacó que "existe una relación muy cordial con el director general de Infraestructuras, Julio Vallaure, gracias a la cual llegamos a diferentes acuerdos y en esa coordinación existente entre ambas instituciones podemos llevar a término todas estas reparaciones de mejora".

Por su parte, García recordó que "este año hemos dedicado a inversiones en centros educativos 250.000 euros, a pesar de que no es nuestra competencia, sino de la consejería de Educación". "Nosotros no dejamos de hacerlo, pese a que no son obras de conservación y mantenimiento, sino que son inversiones claramente de mejora", añadió. En este sentido, detalló que "en el presupuesto para 2025 había destinada una partida de 100.000 euros, a la que hay que añadir los 150.000 adicionales aprobados en remanentes".

Los trabajos de renovación de los aseos del colegio Peña Careses cuentan con un presupuesto de 42.500 euros.