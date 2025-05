Podemos critica la gestión municipal de las colonias felinas en Siero: "hay una dejación de funciones total"

La concejala de Podemos Siero, Silvia Tárano, instará al equipo de gobierno del PSOE a mejorar la gestión de las colonias felinas del municipio tras el malestar y las quejas que le han trasladado asociaciones y personas voluntarias, quienes critican las dificultades que les generan la falta de respuesta y de colaboración por parte del Ayuntamiento. La edil explica que a pesar de que la Ley de Bienestar Animal establece claramente que es responsabilidad de la administración local el fomento de la colaboración ciudadana para el cuidado de los gatos comunitarios, el Ayuntamiento de Siero no da respuesta ni a personas particulares ni a asociaciones. "Es un modelo que no hace sino dificultar la gestión de estas poblaciones, que es vital tanto para su bienestar como para que no derive en una superpoblación que ocasiona problemas sanitarios y molestias a la vecindad de la zona", señala.

Por su parte, Patricia Castellanos, de la asociación Espertar Animal, asegura que su entidad recibe "montones de mensajes de personas que se están ocupando de una colonia pero no la pueden registrar y nos piden que hagamos la solicitud desde nuestra asociación". Y añade que "en alguna ocasión lo hacemos con personas con las que colaboramos, pero pasan los años y el Ayuntamiento ni siquiera nos contesta". Asimismo, señala que no puede ser que su asociación sea la responsable de todas las colonias de Siero: "sin ayuda municipal ni siquiera para disponer de un local, no tenemos medios para asumir esa carga administrativa".

En este sentido, Silvia Tárano apunta que llegan quejas de continuo por la gestión de los animales en Siero y son, en gran medida, por las colonias felinas. "Las trabas administrativas y la falta de respuesta municipal hace que las personas que asumen esa tarea lo hagan sin ningún respaldo y teniendo que asumir en muchos casos no solo los costes de alimentación, también esterilizaciones, vacunas y otros gastos veterinarios. Esto pasa cuando tenemos un alcalde que afirma que es una barbaridad tener que mantener con vida a todos los animales abandonados", lamenta la edil.

Cuidadoras, asociaciones y Podemos Siero inciden en que la "dejación de funciones" del Ayuntamiento no beneficia a nadie. "No nos dan contestación a nuestras solicitudes de colonias felinas. De esa manera no podemos hacer nada porque oficialmente esa colonia no existe pero, si nosotras no fuéramos cada día y nos ocupáramos de la alimentación y el control de esos animales, los problemas serían mayores porque se reproducirían mucho más y buscarían comida en las casas. El Ayuntamiento de Siero debería facilitarnos la tarea y está haciendo todo lo contrario", apunta una de las cuidadoras a las que el consistorio no reconoce como tal.