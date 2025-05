"Ob-la-di, Ob-la-da" y otros grandes éxitos: este es el cartel del concierto "A dos bandas" en Siero este viernes

La Banda de Música de Siero y su homóloga del Conservatorio Profesional de Oviedo (CONSMUPA) ofrecerán este viernes 16 de mayo, a partir de las 8 de la tarde, el concierto "A dos Bandas" con entrada libre en el Auditorio de la Pola. La experiencia se repite por segundo año consecutivo debido a la buena acogida del público y, la buena sintonía y calidad musical de las dos formaciones que interpretarán juntos "A Huntidgon Celebration" y "Ob-la-di, Ob-la-da".

La formación del Conservatorio, bajo la batuta de Antonio Ribera Soler, abrirá la velada con "La Montaña Mágica" de Mario Bürki y "With Heart and Voice" de David R. Gillingham. Se trata de música del siglo XXI compuesta específicamente para banda que se caracteriza por su emotividad, brillantez y complejidad. Los músicos de la Banda de Siero tomarán el relevo con un repertorio en el que abundan composiciones que se han hecho muy populares en el siglo XX. "Algunas de ellas pertenecientes a premiadas bandas sonoras y otras a reconocidos intérpretes, todas con interesantes arreglos para banda", explica el director Emilio Huerta Villanueva.

Se trata de "Highland Cathedral", "Exodus", "Over the Rainbow" y "Gentlemen of Music". Como colofón ambas formaciones interpretarán conjuntamente dos piezas que resumen ese contraste entre composiciones actuales y música popular: la animada obertura "A Hundington Celebratio"n del compositor inglés Philip Sparke, y la conocidísima "Ob-la-di, Ob-la-da" de los Beatles con un arreglo de Naohiro Iwai.

Esta iniciativa de la Asociación Sierense Amigos de la Música (ASAM) pretende promocionar la música tocada en grupo por talentos jóvenes en formación.