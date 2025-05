“El agua en Espiniella ya es potable, pero solo podemos asumir la gestión si la cooperativa lo solicita”, dice el alcalde de Siero

El alcalde de Siero, Ángel García, ha enviado un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Espiniella, afectados por un problema con la potabilidad del agua. Hay un caso de infección derivada de la bacteria E.coli, que podría estar presuntamente relacionada con el consumo. García ha insistido en que “el agua ya es apta para el consumo humano desde el martes” y que “el Ayuntamiento está a disposición de los vecinos para ayudar en todo cuanto necesiten”, pero subraya que la red de suministro de la zona es responsabilidad de una cooperativa que no ha solicitado formalmente ni el traspaso de competencias ni medidas como el reparto mediante cubas.

“Nosotros solo podemos intervenir si se nos solicita. Nadie nos ha pedido hacernos cargo de la cooperativa, ni tampoco cubas para el suministro alternativo. Eso sí: si el agua no es potable, lo prohibimos. Si es potable, como ahora, no podemos actuar más allá sin esa petición formal”, recalcó el regidor. Según explicó, todas las cooperativas están obligadas a presentar analíticas periódicas tanto al Ayuntamiento como al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC). “Es una obligación legal que deben cumplir. Este Ayuntamiento ya recordó a todas las cooperativas esa responsabilidad en el anterior mandato”, añadió

Sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento se haga cargo del suministro, García reiteró que eso depende exclusivamente de una decisión interna de los más de 130 socios de la cooperativa: “Tienen que ponerse de acuerdo y trasladar formalmente esa petición. Mientras tanto, nosotros seguimos avanzando en el plan de saneamiento de La Ferreira, que abarcará muchos núcleos y, con cada fase, ampliamos también la red de agua municipal. Los vecinos que se encuentren cerca de esa red podrán incorporarse si así lo desean”.

El alcalde defendió que la situación en Espiniella no es nueva y que los problemas con el agua llevan años repitiéndose: turbidez, color, presión… “Son cuestiones históricas que arrastran desde hace tiempo. Pero nosotros no podemos forzar la municipalización si no hay una solicitud clara y un consenso entre los cooperativistas”, insistió. García concluyó recordando que el proyecto de saneamiento integral de la zona supondrá una inversión total de 5,5 millones de euros, ejecutado por fases. La segunda está prevista para el próximo año, aunque todavía no se ha cerrado el ámbito exacto de actuación. “Es una obra de mucho importe que hay que cuadrar en el presupuesto. Para que no pase lo que está sucediendo ahora en Espiniella se necesita inversión, y una inversión muy grande, pero seguimos comprometidos con mejorar las infraestructuras en la zona”, señaló.