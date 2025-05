Indignación por los retrasos en las obras para el tren en Siero "Es una vergüenza"

Los proyectos del tren descarrilan en Siero para desesperación de usuarios, responsables municipales y ferroviarios, que claman ante el cúmulo de paralizaciones y retrasos en los planes previstos para que la línea de cercanías de la Pola a Oviedo consiga recuperar, al menos en parte, los cientos de miles de pasajeros perdidos en las dos últimas décadas. Los colectivos de viajeros hablan de situación "infumable" y de "vergüenza", los sindicatos ferroviarios reclaman "explicaciones" al Adif y el alcalde sierense, el socialista Ángel García, exige "agilidad" tanto para iniciar la renovación de la vía como para terminar la obra de la estación.

Tres proyectos concentran las críticas. El más costoso es el de la renovación integral de la vía de cercanías de la antigua Feve de Colloto a Infiesto, adjudicado en julio de 2022 con un presupuesto de 22,8 millones y dos años de plazo de ejecución. Los trabajos ya deberían estar concluidos, pero, sin embargo, no han ido más allá de las labores previas y siguen pendientes, según la versión oficial, de modificar y completar el proyecto original.

También debería estar listo, en su caso ya desde los primeros compases de 2021, el proyecto para mejorar la seguridad y la accesibilidad de la estación de tren de la Pola. Sin embargo, las obras llevan tres años y medio paradas y no acaban de ser reactivadas por Tragsa, la empresa pública a la que el Adif ha encargado que culmine la actuación.

Por si fuera poco, el Plan de Cercanías de Asturias, presentado por el Ministerio de Transportes en febrero de 2024, fijaba para 2026 la entrada en servicio de la doble vía de la Pola a La Carrera, objetivo temporal que no se va a cumplir, ni de lejos, habida cuenta de que el proyecto está en fase de licitación y de que el plazo de ejecución previsto ronda los dos años. La intervención no recoge la erradicación de la curva de La Bombilla, cuando fue precisamente la decisión de incluir esa actuación en el proyecto lo que justificó su paralización hace ya un cuarto de siglo. Han sido veinticinco años de espera para volver a la casilla de salida.

"Resulta difícil asumir los plazos y la tramitación que hace el Adif de sus proyectos", subraya Ángel García, quien reclama "agilidad" para tener listo el modificado que permita empezar la renovación de la vía. Y lo mismo exige para las obras de la estación. "Su paralización de tres años es la mejor prueba de lo mal que funciona el Adif", destaca el regidor.

Por su lado, Carlos García, de Asturias al Tren, considera "infumable" que "una obra adjudicada hace dos años no haya ni empezado". Y más si, como apunta, "estamos hablando de una línea con la vía en mal estado en algunos tramos, no hay más que ver los saltos que da tren". A juicio del responsable del colectivo de usuarios, las necesidades de este tendido no se circunscriben al proyecto de rehabilitación integral de la vía. "Es urgente poner en marcha la reforma de la malla horaria que anunció el Principado y de la que nunca más se supo", advierte García, quien aboga por reducir o suprimir el servicio en algunos apeaderos del itinerario entre Oviedo e Infiesto. "Los de Fonciello, en Siero, y Pintueles, en Piloña, son claramente prescindibles", sostiene.

Desde la Asociación de Usuarios de Renfe-Feve España y la Asociación para el Fomento del Ferrocarril Convencional y la Movilidad, Carlos Fernández Mayo tilda de "vergüenza" la situación y lamenta especialmente que no se "aproveche la obra de la duplicación de vías entre La Carrera y la Pola para eliminar la curva de La Bombilla, en la que los trenes tienen que reducir la velocidad para no descarrilar". Según indica Fernández Mayo, las asociaciones a las que representa entregaron por registro una alternativa de trazado para erradicar ese tramo curvo de la entrada de la capital sierense. "No nos ha contestado ni el Adif, ni el Principado, ni el Ayuntamiento de Siero", lamenta.

El presidente del comité de empresa de Renfe en Asturias, Francisco Barros (UGT), considera que el Adif debe dar "explicaciones" sobre el estado del proyecto de renovación de vías de Colloto a Infiesto. "Ha pasado mucho tiempo desde la adjudicación y es preciso saber qué está pasando y en qué consiste el modificado del que se habla", afirma.

La intervención en las vías que sigue pendiente se centrará en la infraestructura ferroviaria, sin incluir actuaciones que profesionales del sector consideran claves para conseguir una mejora de los tiempos de viaje en las conexiones de la Pola con Oviedo e Infiesto. Así, el proyecto no recoge la extensión de la doble vía hacia Nava y también excluye cualquier modificación del trazado, muy sinuoso en la mayor parte de la línea, o la erradicación de los pasos a nivel, para los que únicamente se prevén mejoras en el ámbito de la seguridad.

Eliminar el paso a nivel de El Bayu, en la entrada de la Pola, es una de las prioridades en materia ferroviaria del Ayuntamiento de Siero desde hace décadas.