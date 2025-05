"Todavía no me puedo creer lo que viví": un poleso se proclama subcampeón de Kettlebell en el mundial de Palma de Mallorca

El poleso Diego Álvarez participó en febrero en el Campeonato Nacional de Kettlebell Sport y consiguió, con una medalla de oro y otra de plata, clasificarse para participar en el mundial de este deporte. A esta última cita, en Palma de Mallorca, acudió hace unos días: el World Championship es una competición organizada por la International Kettlebell Marathon Federation (IKMF), donde el atleta consiguió alzarse con la medalla de plata en la categoría de Veteranos 1 en la modalidad de Media Maratón de Half Snatch.

"Fue mi primer mundial, porque el año pasado no llegué a clasificarme en el nacional para poder participar", explicó Álvarez, que también consiguió un bronce en la misma modalidad, en la categoría Open. "Cuando puse los pies en Asturias a la vuelta, todavía no me podía creer todo lo que había vivido allí", comenta aún intentando recuperar las fuerzas.

La historia del poleso con estas pesas rusas comenzó hace 10 años. "Yo entrenaba en crossfit y un chico vino a darnos una clase, así comencé a entrenar por mi cuenta". Sin embargo, aquello se le quedaba pequeño y hace un año y medio decidió prepararse para competir. "Empecé a leer por internet y a ver vídeos y contacté con Alain Lagüe, un chico de Palma de Mallorca que cuenta con ocho títulos de campeón del mundo y que actualmente es mi entrenador". De hecho, "él fue quien me animó, viendo las marcas conseguidas en el nacional, a participar en el mundial. Si no hubiera sido por él, al menos a la categoría Open no me habría presentado", recuerda.

Para Diego Álvarez, participar en este campeonato del mundo ha supuesto una experiencia inolvidable. "Había muchísimos participantes, no podría precisar el número, pero había deportistas de Brasil, Nueva Zelanda, India, Finlandia, Noruega e, incluso Canadá". Añade, además, que el nivel "era muy alto". Tanto es así que "compartí podio con uno de los mejores deportistas del mundo, el inglés Oli Mel, y hubo un momento en el que llegué a pensar cómo había conseguido yo llegar hasta allí".

"Trabajo y constancia". Esas son las claves, según Diego Álvarez, para poder competir en un deporte que, a día de hoy, aún sigue siendo muy desconocido no solo en Asturias, sino también en España. Por eso su sueño es "poder fundar un club aquí y llevar a chicos a competir". El primer paso ya lo tiene casi hecho. "Este año he comenzado a impartir clases en un box de crossfit de Gijón, una vez a la semana, porque tengo que compaginarlo con mis entrenamientos y también con mi trabajo", explica. Pero lo cierto es que "tengo a tres chicas y dos chicos que son ya habituales y están interesados en competir en la próxima temporada y tengo una media de ocho alumnos fijos". Su intención ahora es "concentrarme para mi participación en el nacional del próximo año", concluye Diego Álvarez.