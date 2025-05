Berros va al Juzgado para reclamar al alcalde que rectifique por "intromisión ilegítima en mi honor"

El portavoz municipal del Partido Popular sierense, Juan Luis Berros, presentó el jueves una solicitud de conciliación ante el juzgado de Pola de Siero mediante la cual exige al alcalde, Ángel García, que "reconozca y rectifique que ha realizado una intromisión ilegítima en mi honor, en mi intimidad y en mi propia imagen". Lo hace tras unas declaraciones del regidor en las que este criticaba la judicialización de la vida política por parte del portavoz del PP, en las que se aseveró que el único objetivo de Berros desde que llegó al Ayuntamiento "es denunciar todo, es la única manera que tiene de hacer política, el judicializarla, y más bien, en lugar de hacer política, lo que hace es de abogado, que es su profesión y a lo que se dedica". García añadió que probablemente usa su puesto como portavoz del principal partido de la oposición para "captar posibles clientes".

Estas declaraciones, aseguró el popular, las hace el alcalde "no solo faltando conscientemente a la verdad, sino también por el único motivo de desprestigiarme personal y profesionalmente".

A través de este acto de conciliación, Berros pretende, por un lado, "denunciar públicamente la estrategia del alcalde de Siero para intentar silenciar a la única persona que hace oposición en el Ayuntamiento". Una táctica, que dice está basada en "arrojar sospechas y sombras acerca de las diferentes personas, entidades, asociaciones o intereses de que puedan ser clientes de este profesional del derecho, algo que es muy grave".

En este sentido, explicó que "como concejales tenemos un sistema de incompatibilidades que determinan, en mi caso, que yo, como profesional, no puedo llevar la defensa jurídica de ninguna persona contra el Ayuntamiento". Y recordó que "fue el propio alcalde el que me llamó en su día para ofrecerme la liberación parcial y poder seguir así con mi profesión del abogado, con la única intención de acallarme". Pero, "no lo va a conseguir y hay que desenmascararle".

Por otro lado, "exijo que reconozca y rectifique tal intromisión ilegítima al honor, a la intimidad y a la propia imagen de Juan Luis Berros como persona y como letrado", y, en el caso de que no lo reconozca, "que ofrezca los hechos y datos concretos por los que soy mala persona y mal abogado, tal y como ha manifestado".

Juan Luis Berros insta al regidor a que emita un comunicado retractándose y rectificando "tales manifestaciones personales y profesionales", teniéndole por apercibido "del inicio de acciones judiciales en reclamación a protección al honor, a la intimidad y a la propia imagen, además de efectuar imputaciones que faltan a la verdad, para el caso de no comparecer a la celebración del acto de conciliación o no reconocer ni avenirse a lo que estoy solicitando".

El portavoz popular añadió, además, que el Tribunal Supremo determina que la libertad de expresión tiene un límite. "Cuando esa libertad de expresión, en política, se excede del ámbito político y entra en el ámbito personal o profesional que no está ligado a la política es cuando hay la posibilidad de reclamar por vía civil".