El alcalde de Siero, sobre la denuncia del portavoz del PP: "Forrest Gump decía que tonto es el que hace tonterías"

El alcalde de Siero, Ángel García, ha respondido con ironía y contundencia a la denuncia presentada por el portavoz del Partido Popular, Juan Luis Berros, quien le reclama una rectificación pública por unas declaraciones en las que, para el líder popular, el regidor realizaba una “intromisión ilegítima en mi honor, en mi intimidad y en mi propia imagen”. García aseguró que, en caso de tener que acudir a un acto de conciliación que estaría previsto en el procedimiento judicial, lo haría “para desconciliar". "Tendría que ir a expresar claramente cuál es mi opinión”, dijo.

El alcalde minimizó la trascendencia del asunto y recurrió al humor para valorar la situación. “¿Os acordáis de Forrest Gump? Decía que tonto es el que hace tonterías. Pues este señor hace muchas tonterías”, afirmó, haciendo referencia a una de las frases más célebres de la película, asegurando que este personaje, junto con Homer y Bart Simpson, son algunos de sus referentes personales, y bromeando con que Homer sería un buen presidente de Estados Unidos.

García se mostró crítico con la forma en que, según él, Berros afronta la vida política. “Cuando uno viene a la política y no sabe de qué va esto, piensa que es un juzgado y lo judicializa todo. Aquí se viene a hacer política. Es como si viene un carpintero y quiere hacer muebles en el ayuntamiento, eso aquí no toca”. El alcalde añadió que aún no ha recibido ninguna notificación formal del juzgado, pero que cuando la reciba, consultará con su abogado, “con el que ya casi somos pareja”, ironizó.

Berros anunció hace unos días que el pasado jueves presentó una solicitud de conciliación ante el juzgado de Pola de Siero para exigir al alcalde que "reconozca y rectifique que ha realizado una intromisión ilegítima en mi honor, en mi intimidad y en mi propia imagen". Lo hace, explicó, en relación a las declaraciones en las que García criticó que el único objetivo de Berros desde que llegó al Ayuntamiento "es denunciar todo, es la única manera que tiene de hacer política, el judicializarla, y más bien, en lugar de hacer política, lo que hace es de abogado, que es su profesión y a lo que se dedica". García añadió que probablemente usa su puesto como portavoz del principal partido de la oposición para "captar posibles clientes".

El regidor señaló este lunes, sobre la posibilidad de asistir al acto de conciliación, que lo hará solo si es necesario. “Tengo mucho que hacer, y si puedo evitarlo, lo evitaré. El que no tenga mucho que hacer, pues bueno… Yo tengo que trabajar”, concluyó. Para rematar su intervención, volvió a citar a Forrest Gump. “La vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te vas a encontrar. ¿No era un tío muy listo?”, afirmó.