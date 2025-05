"Artista, tas en la Pola Siero": el "pitufo feliz" que da la bienvenida a la capital del concejo

Arte urbano para dar la bienvenida a quienes llegan a la Pola desde el acceso que coincide con el ensanche de Siero Este. Una nueva obra de Sentydo, que representa a un niño sonriente, de grandes dimensiones y que corresponde a un joven real, que no fue elegido al azar, como tampoco la ubicación para realizar este trabajo.

"Había tres factores clave: que la zona fuera en una de las principales entradas a Pola de Siero, que dispusiera de una pared lo suficientemente grande y, por último, que la obra no degradara su estado. En este caso, este punto reunía todos los requisitos", explica Sentydo, artista que prefiere usar el nombre con el que firma sus obras y preservar su identidad.

La obra tiene mide seis metros de altura y se hizo a principios de abril. Bajo el título "Pitufo Feliz", el artista asegura que "robé la idea de Lugones y le di la vuelta". Se refiere al "Pitufo Gruñón" gigante que hay en la rotonda de Puente Nora, que solo ha servido de inspiración, pues el trabajo poleso tiene sus propias características e historia.

"Siempre me atrajo la idea de realizar una acción que diera la bienvenida a todo visitante de nuestra localidad; en ese pensamiento siempre he tenido presente la figura del pitufo situado en Lugones, y de ahí me surgió la idea de darle una vuelta de tuerca y jugar con la metáfora y la antítesis. Utilicé el pitufo como una referencia con la que podemos aludir en un tono cercano a un niño de temprana edad y decidí invertir el gesto de enfado de ‘Gruñón’ por una sonrisa", explica.

Para ello, Sentydo contactó con el protagonista de la imagen, Aleksandr, y sus padres, que llegaron desde San Petersburgo y desde el año pasado residen en Pola de Siero. "Buscaba un niño, de entre cinco y seis años, que viviera en nuestras calles, para así dar la bienvenida a los visitantes", indica el artista.

En esta ocasión, utilizó una técnica denominada "Paste Up", cada vez más usada en arte urbano por su agilidad de ejecución. "Consiste en impresiones o pintado en papel, que posteriormente mediante encolado, se colocan en la pared, lo que permite poder cubrir una gran superficie de una forma rápida", señala.

Esta técnica es la materialización final de la obra, pero existe un proceso de creación previo. "Se hace una réplica del cartel en madera, una sesión fotográfica al protagonista con el cartel, una edición, un pintado con spray de texto de la obra, y una preparación para esa intervención final".

Debido a la gran altura de la obra y su dificultad de colocación, Sentydo empleó dos días en poder finalizar su intervención artística. "El primer día no pude completar la obra porque me rompió parte del rostro, debido a la complicada manipulación en altura y a que se me humedeció en exceso. Por los que en una segunda jornada, rehice y completé el trabajo", concluye.

La obra "habla" a los que llegan. "Artista, tas en la Pola Siero", se puede leer escrito en grandes letras junto a la figura del niño "Pitufo Feliz".

Siero trabaja desde hace unos años para convertirse en una referencia en arte urbano. Por un lado, con la iniciativa del Ayuntamiento a través del programa "Muralia" que ha logrado sembrar por distintas localidades del concejo obras de gran tamaño de artistas muy conocidos para contrubuir además a recuperar espacios degradados y fomentar valores medioambientales. Por otro, en la capital del concejo se ha consolidado el colectivo "PolArte", con numerosas obras por las calles polesas de distintos artistas y que además realiza visitas guiadas y otras actividades culturales.

Entre las últimas, se encuentra la Semana de Arte Urbano de Siero (SAUS), que fue en noviembre y contó con un potente programa de actividades.