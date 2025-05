Varé teme quedarse sin ferrocarril con los nuevos horarios: "Sería un desastre"

El anuncio de la operadora Renfe de crear nuevos servicios de circulaciones semidirectos en la línea Laviana-Gijón ha despertado el recelo de los habitantes de la zona rural de Varé, en Siero, que temen que las nuevas frecuencias excluyan su apeadero de referencia, el de Puente Buracos. "Sería un desastre, si nos dejan sin él, nos matan", aseguran los usuarios, que verían cercenadas sus posibilidades de movimiento en tren tanto hacia Gijón como hacia El Berrón, con el correspondiente enlace a Oviedo.

Los usuarios lamentan, en primer lugar, la "falta de información". "Aunque nos estamos interesando continuamente por las nuevas frecuencias, nadie sabe decirnos nada, y tan pronto parece que es una cosa como que es la contraria", apunta el presidente de la asociación vecinal Carta Puebla de Varé, José María Suárez.

"Por un lado, nos dicen que se van a poner más trenes y que se van a mejorar frecuencias, pero, por otro, aseguran que los tiempos se van a recortar, y, si es así , será porque no habrá paradas intermedias. Al final, sólo se van a ver beneficiadas las cabeceras de la línea y los de en medio nos vamos a ver perjudicados", señala, por su parte, el vecino César Martínez. En su caso, coge a diario en tren para ir a trabajar. De no contar con este servicio se plantea, incluso, la posibilidad de cambiar de domicilio. " Me obligaría a tener un segundo vehículo y sería un trastorno, cuando vine a vivir a Varé porque tenía el tren a mano para desplazarme", asegura.

Como él hay varios estudiantes que acuden a sus centros en tren, y mucha gente mayor, como Diamantina Cueto, que no podría viajar. "Si me quitan la parada en este apeadero acaban conmigo, porque es la única forma que tengo de moverme. Bajo a Puente Buracos y es la única alternativa, porque donde vivo los taxis tampoco quieren ir porque es una carretera estrecha y empinada", denuncia.

"Hay gente que usa el tren varias veces al día, y sin esa alternativa estarían condenados a tener que marcharse, lo que parece una paradoja en un momento en el que tanto se quiere fijar la población rural", lamentan los vecinos.

A ello se unen otros problemas, como la falta de reparaciones en las carreteras de acceso a los apeaderos de la zona. El de Puente Buracos, el más usado porque también da servicio a los vecinos del pueblo de Ruedes, ya en Gijón, cuenta con una carretera de entrada estrecha y en muy mal estado, con poco espacio para aparcar. "El apeadero de Florida es casi inaccesible, con el camino destrozado y sin luz, de noche da hasta miedo", afirman los vecinos. "Prometieron que iban a arreglar los accesos cuando arreglaron la vía, pero así se ha quedado", aseguran.

Además, no saben en qué va a parar el desdoblamiento hasta Gijón, porque "hay zonas en las que parece técnicamente imposible que se pueda hacer, sencillamente no hay espacio". Temen los vecinos que la solución sea derribar el apeadero para colocar la vía A su juicio, eso "sería un desastre, porque este siempre fue el tren de los pueblos; no queremos que sea rápido a costa de ser directo sino que todo el mundo lo pueda usar a lo largo del día, cuando lo necesite".

La sensación de los viajeros es que "abandonaron el servicio a lo largo de los últimos años y ahora echan la culpa a los apeaderos". "La competitividad tiene que ser otra cosa", reclaman.

Los usuarios amenazan ya con movilizarse si quedan sin un servicio "fundamental" para los núcleos rurales. "Que el tren no pase de largo o estaremos condenados a no poder movernos", resumen.