Fallece a los 91 años José Luis Quidiello, histórico dirigente vecinal de Lieres

José Luis Quidiello, quien fuera líder vecinal y alcalde de barrio de Lieres durante muchos años, falleció este lunes a los 91 años. Siempre detrás de numerosas reivindicaciones en beneficio de la parroquia, desde la colocación de una marquesina para esperar al autobús hasta varias acciones de protesta con obras como el enlace de la “Y” de Bimenes, Quidiello será recordado también por su faceta ciclista aficionado, de la que se retiró hace apenas un año.

Empezó a andar sobre dos ruedas cuando tenía 14 años, y una amistad de juventud con José Manuel Fuente, «El Tarangu», leyenda del ciclismo profesional, lo llevó a cumplir todos los años una promesa: ir a ver a la Santina pedaleando.

Él mismo lo relataba cada año. Fuente falleció a los 50 años de edad tras no superar un trasplante de riñón. «Antes de morir me dijo: ‘Si salgo, vamos a Covadonga en bicicleta’». No pudo ser, pero Quidiello comenzó a hacerlo desde entonces y nunca falló, hasta los últimos años. Solía ir en septiembre, el día de su cumpleaños, par cubrir la distancia entre Lieres y Covadonga.

Quidiello, siempre y cuando el tiempo acompañara, sacaba cada día su bicicleta para hacer en torno a 40 kilómetros, aunque en los últimos años se ayudaba de la tecnología para superar las cuestas más empinadas con un sistema eléctrico. «El tiempo no pasa en balde», bromeaba con 89 años, y aún siguió entrenando otros dos más.

Fue en 2024 cuando decidió dejar la bici, tras sufrir un pequeño percance que le hizo caer. Hacía tres años que no podía ir a Covadonga, pero seguía rodando por los alrededores, hasta que ya no se sintió seguro para hacerlo y vendió su bicicleta, no sin pesar. No volvió a pedalear, pero seguía caminando por la parroquia junto con su mujer, otro ejemplo de vitalidad con 90 años cumplidos.

El funeral por su eterno descanso tendrá lugar este martes a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Lieres. Y en un último ejemplo de voluntad de servicio hasta el final, su cuerpo ha sido donado para la investigación a la Facultad de Medicina de Oviedo por su deseo expreso.